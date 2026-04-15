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MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: एमपी बोर्ड जारी करने वाला है 10वीं-12वीं का रिजल्ट , mpbse.nic.in पर करें चेक

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: एमपी बोर्ड के10वीं-12वीं का रिजल्ट घोषणा के बाद mpbse.nic.in, mpresults.nic.in और mpbse.mponline.gov.in पर चेक करें.

पढ़िए रिजल्ट का लाइव अपडेट

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE Updates: माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश (MPBSE) 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 2026 15 अप्रैल 2026 सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नतीजों की औपचारिक घोषणा करेंगे. बोर्ड की तरफ से जारी प्रेस नोट और आधिकारिक सूचना जारी करके ये जानकारी दी गई है. बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (हायर सेकेंडरी) दोनों के परिणाम एक साथ 11 बजे mpbse.nic.in, mpresults.nic.in और mpbse.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे. छात्र रोल नंबर डालकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. डिजीलॉकर पर भी मार्कशीट तुरंत उपलब्ध होगी. बोर्ड ने पिछले सालों की तुलना में इस बार जल्दी रिजल्ट जारी करने का फैसला लिया है ताकि मई में शुरू होने वाली द्वितीय परीक्षा (सप्लीमेंट्री/इम्प्रूवमेंट) के लिए छात्रों को पर्याप्त समय मिल सके.

इस साल 10वीं की परीक्षा 13 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक और 12वीं की 10 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक चली थी. बोर्ड ने करीब 16 लाख छात्रों के रिजल्ट तैयार किए. पिछले वर्ष 2025 में रिजल्ट 6 मई को आए थे. टॉपर्स को लैपटॉप, स्कूटी और साइकिल देने की सरकारी योजना भी इसी रिजल्ट के साथ शुरू होगी.

एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं के रिजल्ट से जुड़ी तमाम ताजा जानकारी के लिए ब्लॉग को फॉलो करें…

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