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MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: एमपी बोर्ड जारी करने वाला है 10वीं-12वीं का रिजल्ट , mpbse.nic.in पर करें चेक

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: एमपी बोर्ड के10वीं-12वीं का रिजल्ट घोषणा के बाद mpbse.nic.in, mpresults.nic.in और mpbse.mponline.gov.in पर चेक करें.

Published date india.com Published: April 15, 2026 10:56 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़िए रिजल्ट का लाइव अपडेट
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MPBSE MP Board Result 2026 LIVE Updates: माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश (MPBSE) 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 2026 15 अप्रैल 2026 सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नतीजों की औपचारिक घोषणा करेंगे. बोर्ड की तरफ से जारी प्रेस नोट और आधिकारिक सूचना जारी करके ये जानकारी दी गई है. बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (हायर सेकेंडरी) दोनों के परिणाम एक साथ 11 बजे mpbse.nic.in, mpresults.nic.in और mpbse.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे. छात्र रोल नंबर डालकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. डिजीलॉकर पर भी मार्कशीट तुरंत उपलब्ध होगी. बोर्ड ने पिछले सालों की तुलना में इस बार जल्दी रिजल्ट जारी करने का फैसला लिया है ताकि मई में शुरू होने वाली द्वितीय परीक्षा (सप्लीमेंट्री/इम्प्रूवमेंट) के लिए छात्रों को पर्याप्त समय मिल सके.

इस साल 10वीं की परीक्षा 13 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक और 12वीं की 10 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक चली थी. बोर्ड ने करीब 16 लाख छात्रों के रिजल्ट तैयार किए. पिछले वर्ष 2025 में रिजल्ट 6 मई को आए थे. टॉपर्स को लैपटॉप, स्कूटी और साइकिल देने की सरकारी योजना भी इसी रिजल्ट के साथ शुरू होगी.

एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं के रिजल्ट से जुड़ी तमाम ताजा जानकारी के लिए ब्लॉग को फॉलो करें…

Live Updates

  • Apr 15, 2026 10:58 AM IST

    छात्रों को सलाह है कि 11 बजे के बाद ही वेबसाइट खोलें ताकि सर्वर क्रैश न हो. रिजल्ट आने के बाद आधिकारिक मार्कशीट स्कूल से ली जा सकेगी.

  • Apr 15, 2026 10:58 AM IST

    रिजल्ट के बाद नंबरों में सुधार या सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन तुरंत शुरू होंगे. परीक्षा 7 मई से शुरू होगी.

  • Apr 15, 2026 10:58 AM IST
    कैसे चेक करें रिजल्ट?
    आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं → रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें → रोल नंबर भरें → सबमिट करें.
    वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की संभावना को देखते हुए DigiLocker का भी उपयोग करें.
  • Apr 15, 2026 10:57 AM IST

    छात्र रोल नंबर डालकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. डिजीलॉकर पर भी मार्कशीट तुरंत उपलब्ध होगी.

  • Apr 15, 2026 10:57 AM IST

    बोर्ड ने 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (हायर सेकेंडरी) का रिजल्ट एक साथ mpbse.nic.in, mpresults.nic.in और mpbse.mponline.gov.in पर जारी करेगा.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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