MP News: अब आप हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे. देश में पहली बार मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई अब से हिंदी (MBBS Study in Hindi) में भी होगी. इस बारे में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसकी जानकारी दी है. शिक्षामंत्री ने कहा है कि भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में अप्रैल महीने से हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो रही है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने की बात कही थी.Also Read - MP Night Curfew: मध्यप्रदेश में कोरोना पाबंदियों में ढील, शिवराज सरकार ने नाइट कर्फ्यू किया खत्म; जानें नई गाइडलाइंस

बता दें कि देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सांरग (Vishwas Sarang) ने गुरुवार को कहा कि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की जाएगी, बाद में इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा. फिलहाल भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की जाएगी. जीएमसी प्रथम वर्ष के छात्रों के तीन विषयों (बायोकेमेस्ट्री, एनाटॉमी, फिसियोलॉजी) को हिंदी में रूपांतरित किया जायेगा. Also Read - Hijab Row: BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर का आया बयान- 'मदरसों में पहनें हिजाब, स्कूल-अन्य शिक्षण संस्थानों में पहना तो...'

MBBS will be taught in Hindi medium. Bhopal’s Gandhi Medical College to start offering MBBS course in Hindi from April: Madhya Pradesh Medical Education Minister Vishwas Sarang (24.02) pic.twitter.com/FZJBV2nTGn

