MPPEB Group 2 Admit Card 2021 Released: मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) ने ग्रुप -02 (सब ग्रुप -04) के लिए एडमिट कार्ड (MPPEB Group 2 Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो MPPEB Group 2 2021 परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, वे MPPEB की आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (MPPEB Group 2 Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.

MP Vyapam Group-02 (सब ग्रुप -04) सहायक सनपरीक्षक, जूनियर सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों पर भर्ती परीक्षा – 2020 29 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होने वाली है. उसी के लिए एडमिट कार्ड अपलोड किए गए हैं. सभी उम्मीदवारों को MPPEB Group 2 Admit Card 2021 को जल्द से जल्द डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है ताकि आधिकारिक वेबसाइट पर अंतिम मिनट की भीड़ से बचा जा सके.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://peb.mp.gov.in/tacs/tac_2020/Group_2_Subgroup_4_TAC20/d पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं.

MPPEB Group 2 Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

MPPEB की आधिकारिक वेबसाइट .i.e.peb.mp.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर फ्लैश हो उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Group-02 (Sub Group-04) Sahayak Sanparikshak, Kanishth Sahayak, Data Entry Operator and Other Post Recruitment Test – 2020” लिखा हो.

एक नई विंडो खुलेगी.

फिर, लॉगिन पेज दिखाई देगा.

आवेदन नंबर, जन्म तिथि, कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें.

MPPEB Group 2 Admit Card 2021 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें.