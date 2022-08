MPPEB Group 3 recruitment 2022: अगर आप सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश में हैं और आप प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका आया है. एमपी व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (MPPEB) ने ग्रुप 3 के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं. इस भर्ती के जरिए 2557 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए मध्यप्रदेश में सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन और अन्य पदों पर भर्ती की जानी है.Also Read - UPSSSC Lekhpal Exam Answer Key: यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा का आंसर की हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड

MPPEB Group 3 recruitment 2022 के लिए अहम तिथियां

आवेदन करने की अंतिम तिथि- 16 अगस्त

आवेदन फॉर्म में बदलाव करने की अंतिम तिथि- 21 अगस्त

परीक्षा की तिथि- 24 सितंबर

MPPEB Group 3 recruitment 2022 के लिए पदों का विवरण

सीधी भर्ती के लिए – 2198 पद

संविदा के पद -111

बैकलॉग पद -248

MPPEB Group 3 recruitment 2022 के लिए परीक्षा शहर

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच रत्लाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी और रीवा।

MPPEB Group 3 Recruitment 2022: ऐसे करें अप्लाई

– उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो अधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाएं.

– यहां होमपेज पर Online Form – Group-03 Sub Engineer, Draftsman and Other Post Combined Recruitment Test – 2022” के लिंक पर क्लिक करें.

– अब अपना रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के जरिए लॉगइन कर आवेदन फॉर्म भरें.

– संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें.

– आवेदन पूरा होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर ले लें.