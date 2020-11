MPPEB Sub Engineer Admit Card 2020 Released: मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) (MP Vyapam) ने सब इंजीनियर (ग्रुप 3) के पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो MPPEB Sub Engineer Exam 2020 के लिए आवेदन किए हैं, वे MPPEB की आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri: MPPEB Recruitment 2020: मध्य प्रदेश प्रोफेशनल परीक्षा बोर्ड ने ऑफिसर्स के पदों पर निकाली वैकेंसी, इस दिन से आवेदन शुरू

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://peb.mp.gov.in/tacs/tac_2020/Group_3_SUBENG_TAC20/default_tac.htm के माध्यम से MPPEB Sub Engineer Admit Card 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं. MPPEB Sub Engineer Exam 2020 09 दिसंबर 2020 (बुधवार) और 10 दिसंबर 2020 (गुरुवार) को 17 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो पालियों सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी. Also Read - MP PAT Admit Card 2020 Released: प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी किया PAT 2020 का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए मूल फोटो-आईडी के साथ अपना एडमिट कार्ड लाना होगा. यूआईडीएआई द्वारा सत्यापित होने पर ही ई-आधार कार्ड मान्य होगा. बोर्ड ने 28 सितंबर 2020 से 12 अक्टूबर 2020 तक ग्रुप 3 में सब इंजीनियर/ ड्राफ्ट्समैन के पदों पर भर्ती के लिए 53 रिक्तियों को आमंत्रित किया गया था. Also Read - Sarkari Naukri: MP Police Constable Recruitment 2020: मध्य प्रदेश पुलिस में 4 हजार कांस्टेबल के पदों पर निकली वैकेंसी, इस दिन से कर सकते हैं आवेदन, जानें डिटेल

MPPEB Sub Engineer Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

MPPEB की आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Group-03 Sub Engineer Recruitment Test – 2020 लिखा हो.

सभी महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ें.

अपना आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें.

MPPEB Sub Engineer Admit Card 2020 डाउनलोड करें.