MPPSC PCS Prelims Scorecard 2021 Declared: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने स्टेट सर्विसेज और स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज परीक्षा 2021 के परिणामों की घोषणा (MPPSC PCS Scorecard) कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा में भाग लिया था वे अधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपने रिजल्ट को देख सकते हैं. बता दें कि प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 19 जून 2022 को किया गया था. इसके प्रोविजनल आंसर की को 22 जून और फाइनल आंसर की को 19 जुलाई को जारी किया गया था.

उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने रिजल्ट को देखने के साथ ही OMR Sheet को भी डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि इसके लिए उम्मीदवारों को 50 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा. स्कोरकार्ड और आंसर शीट 8 नवंबर 2022 तक ही डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि इसे डाउनलोड करने की समयसीमा अब खत्म हो चुकी है.

MPPSC Prelims Scorecard 2021: कैसे देखें स्कोर

– स्कोरकार्ड देखने के लिए परीक्षार्तियों को अधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना होगा.

– अब होमपेज पर दिख रहे लिंक ‘State Service And State Forest Service Preliminary Examination 2021 – Download Scorecard And OMR Sheet’ पर क्लिक करें.

– अब अपना रोल नंबर, सिक्योरिटी की और जन्मतिथि दर्ज कर सबमिट करें.

– इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी.

– इसे डाउनलोड या सेव कर लें.