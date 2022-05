MPPSC SSE 2021 Online Application: मध्यप्रदेश स्टेट सर्विस परीक्षा 2021 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके पास एक और मौका है. मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी गई है. आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 2 मई से शुरू हो जाएगी. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अंतिम तिथि 11 मई 2022 से आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि अधिकारिक वेबसाइट mppsc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.Also Read - MPPSC की एग्‍जाम में OBC कोटा 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए: एमपी हाईकोर्ट

आवेदन से वंचित उम्मीदवारों को मौका

मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 2021 स्टेट सर्विस परीक्षा में आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 2 जनवरी से 9 फरवरी तक का समय दिया गया था. लेकिन इस दौरान कई उम्मीदवार आवेदन से वंचित रह गए थे. ऐसे में उन उम्मीदवारों के लिए एक बार फिर से आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है.

MPPSC SSE 2021: कैसे भरें फॉर्म

– आवेदन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.

– होमपेज पर उम्मीदवारों को Upcomin Exam/Interview के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– इसके बाद Recruitment Aadvertisement of State Engineering Service Examination 2021 के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– अब रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें.

– आपसे जो भी जानकारी मांगी गई है इसे भरकर रजिस्ट्रेशन करें.

– अगले चरण में रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से आवेदन फॉर्म भरें.

योग्यता और आयुसीमा

इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से स्नातक की डिग्री है. वहीं आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए. वहीं आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी.