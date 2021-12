MPSC Group C Recruitment 2021: महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप सी के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली है. नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में 900 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इन भर्तियों (MPSC Group C Recruitment 2021) के माध्यम से कई पदों पर लोगों की नियुक्तियां की जाएंगी. ऐसे में महाराष्ट्र सरकार (Govt Job in Maharashtra) में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. ग्रुप सी के पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2022 है. वहीं अधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.Also Read - NAWADCO Recruitment 2021: राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड विकास निगम में वैकेंसी, इन पदों पर जल्दी करें आवेदन

ऐसे करें आवेदन

– आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाना होगा.

– होमपेज पर यहां आपको Online Application Portal के लिंक पर जाएं और क्लिक करें.

– यहां आको online applications to fill 900 vacancies for various Group C के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– अब Apply Online के विकल्प पर क्लिक करें.

– अब आगे मांगी गई जानकारी को भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करें और प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से आवेदन फ़र्म भर लें.

पदों का विवरण

इस भर्ती के माध्यम से इंड्रस्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्स असिस्टेंट, क्लर्क टाइपिस्ट मराठी, क्लर्क टाइपिस्ट इंग्लिश इत्यादि के पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इच्छुक उम्मीदवार 11 जनवरी 2022 से पहले आवेदन कर लें.