MPSC Recruitment 2022: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukari) की तलाश कर रहे युवओं के लिए खुशखबरी है. दरअसल महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC Vacancy) ने 900 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे है. आवेदन की प्रक्रिया 17 जनवरी 2022 को खत्म हो जाएगी. बता दें कि पहले यह प्रक्रिया 11 जनवरी को ही खत्म होने वाली थी लेकिन आवेदन (Govt Jobs In Maharashtra) की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की अधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

पदों का विवरण

क्लर्क (मराठी) टाइपिस्ट – 473

टैक्स असिस्टेंट – 117

डिप्टी इंस्पेक्टर – 114

इंडस्ट्री इंस्पेक्टर – 103

क्लर्क (अंग्रेजी) टाइपिस्ट – 79

टेक्निकल असिस्टेंट – 14

शैक्षिक योग्यता व आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है. अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन को पढ़ें. बता दें कि अभ्यर्थियों को 3 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होना होगा. आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 19 वर्ष से 38 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

अहम तारीख

आवेदन शुरू- 22 दिसंबर

आवेदन की अंतिम तारीख- 17 जनवरी

प्रारम्भिक परीक्षा की संभावित तिथि- 03 अप्रैल

मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि- 06 से 17 अगस्त

