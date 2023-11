Hindi Career Hindi

Mpsos 10th 12th Time Table 2023 Released

MPSOS 10th, 12th time table 2023: मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा 2024 की डेटशीट देखी आपने

MPSOS 10th, 12th time table 2023:

देखिए कब हैं कौन सी क्लास के एग्जाम.

मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (एमपीएसओएस) बोर्ड ने “रुक जाना नहीं” और “आओ लौट चले” योजनाओं के तहत परीक्षाओं के लिए 10वीं, 12वीं टाइम टेबल 2023 जारी कर दिया है. टाइम टेबल के अनुसार, 12वीं परीक्षा 2023 13 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी. कक्षा 10 की परीक्षा 2023 15 दिसंबर से शुरू होगी और 28 दिसंबर को समाप्त होगी.

एमपीएसओएस 10वीं, 12वीं टाइम टेबल 2023 आधिकारिक वेबसाइट mpsos.nic.in पर देख सकते हैं. बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित करेगा. कक्षा 10 की परीक्षाएं दोपहर की शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी.

एमपीएसओएस 10वीं टाइम टेबल 2023

15 दिसम्बर 2023 (शुक्रवार)- गणित

18 दिसम्बर 2023 (सोमवार)- संस्कृत

19 दिसंबर 2023 (मंगलवार)- विज्ञान

20 दिसंबर 2023 (बुधवार)- हिंदी

21 दिसम्बर 2023 (गुरुवार)- सामाजिक विज्ञान

22 दिसंबर, 2023 (शुक्रवार)- अंग्रेजी

26 दिसंबर 2023 (मंगलवार)- उर्दू

27 दिसंबर, 2023 (बुधवार)- एनएसक्यूएफ विषय – आई.टी. और आईटीईएस, निजी सुरक्षा, सौंदर्य और कल्याण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, खुदरा, परिधान निर्मित यूपीएस और होम फर्निशिंग, कृषि, नलसाजी

28 दिसंबर, 2023 (गुरुवार)- मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, पेंटिंग, तबला वादन(163), तबला (164), कंप्यूटर

एमपीएसओएस 12वीं टाइम टेबल 2023

13 दिसंबर 2023 (बुधवार)- भौतिकी, अर्थशास्त्र, पशुपालन दुग्ध व्यापार, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन, विज्ञान का तत्व, भारतीय कला का इतिहास

14 दिसंबर 2023 (गुरुवार)- समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, ड्राइंग और डिजाइनिंग, गृह विज्ञान (168), बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी

15 दिसंबर, 2023 (शुक्रवार)- रसायन विज्ञान, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि, Home Management Nutrition & Textile, Elements of Science & Maths Useful for Agriculture.

18 दिसंबर 2023 (सोमवार)- गणित, राजनीति विज्ञान

19 दिसंबर 2023 (मंगलवार)- जीव विज्ञान

20 दिसंबर 2023 (बुधवार)- हिंदी

21 दिसंबर, 2023 (गुरुवार)- अंग्रेजी

22 दिसंबर, 2023 (शुक्रवार)- भूगोल, फसल उत्पादन और बागवानी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और स्वास्थ्य, स्थिर जीवन और डिज़ाइनर

26 दिसंबर, 2023 (मंगलवार)- सूचना विज्ञान अभ्यास

27 दिसंबर 2023 (बुधवार)- उर्दू

28 दिसंबर 2023 (गुरुवार)- संस्कृत

29 दिसंबर, 2023 (शुक्रवार)- एनएसक्यूएफ विषय

30 दिसंबर 2023 (शनिवार)- Biotechnology, Gayan Vadan (163), तबला (164)

M. P. STATE OPEN SCHOOL EDUCATION BOARD और Board of Secondary Education, Madhya Pradesh दोनों अलग हैं.