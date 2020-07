MSBSHSE Maharashtra HSC Result 2020 Declared: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन (MSBSHE) आज यानी गुरुवार 16 जुलाई को राज्य HSC रिजल्ट घोषित कर दिया है.उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.maharashtra.gov.in, mahresult.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. Also Read - Maharashtra HSC Result 2020: लाखों छात्रों का इंतजार होने वाला है खत्म, कुछ ही देर में जारी होंगे महाराष्ट्र एचएससी के नतीजे

इस साल राज्य में लगभग 15.05 लाख छात्र HSC परीक्षा में शामिल हुए थे. लॉकडाउन प्रतिबंध लागू होने से पहले बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थी जबकि लंबित कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी. सरकार ने तब घोषणा की थी कि भूगोल विषय के लिए अंक परीक्षा के पांच अन्य विषयों में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर दिए जाएंगे. छात्र आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.maharashtra.gov.in, mahresult.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं. Also Read - MSBSHSE Maharashtra HSC Result 2020: महाराष्ट्र बोर्ड आज दोपहर 1 बजे जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट, वेबसाइट, SMS के जरिए देखें अपना मार्क्स

वेबसाइट के होमपेज पर छात्रों को अपने प्रासंगिक क्लास लिंक पर क्लिक करना होगा और फिर अपना रोल नंबर, माँ का नाम और अन्य विवरण दर्ज करके लॉग इन करना होगा. अंत में छात्रों को व्यू रिजल्ट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे. Also Read – DHSE Kerala Plus Two Result 2020: केरल बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोर Also Read - MSBSHSE Maharashtra HSC Result 2020: महाराष्ट्र बोर्ड कल जारी कर सकता है 12वीं का रिजल्ट, ऐसे चेक करें अपना स्कोर

ऐसे करें MSBSHSE 10th, 12th Results 2020 चेक

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर MSBSHE HSC रिजल्ट 2020 लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और सबमिट पर क्लिक करें.

रिजल्ट आपके कंप्यूटर / स्मार्टफोन पर फ्लैश होगा.

पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट डाउनलोड करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.

SMS के जरिए करें MSBSHSE 10th, 12th Results 2020 चेक

छात्रों को SMS के माध्यम से महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी और एचएससी रिजल्ट 2020 की जांच करने की सुविधा दी गई है. उन्हें केवल अपने फोन पर संदेश विकल्प चुनने की जरूरत है, और MH <परीक्षा का नाम> <सीट नंबर> टाइप करें और इसे 57766 पर भेजें.