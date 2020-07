MSBSHSE Maharashtra HSC Result 2020: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन (MSBSHE) कल यानी गुरुवार 16 जुलाई को राज्य HSC रिजल्ट घोषित करने की संभावना है. अधिकारी के अनुसार छात्र कल दोपहर 1 बजे अपने रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.maharashtra.gov.in, mahresult.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. Also Read - WBBSE Madhyamik 10th Result 2020: सीएम ममता बनर्जी ने छात्रों को पहले एकेडमिक माइलस्टोन पार करने के लिए दी बधाई

इस साल राज्य में लगभग 15.05 लाख छात्र HSC परीक्षा में शामिल हुए थे. लॉकडाउन प्रतिबंध लागू होने से पहले बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थी जबकि लंबित कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी. सरकार ने तब घोषणा की थी कि भूगोल विषय के लिए अंक परीक्षा के पांच अन्य विषयों में प्राप्त औसत अंकों के आधार पर दिए जाएंगे. छात्र आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.maharashtra.gov.in, mahresult.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं. वेबसाइट के होमपेज पर छात्रों को अपने प्रासंगिक क्लास लिंक पर क्लिक करना होगा और फिर अपना रोल नंबर, माँ का नाम और अन्य विवरण दर्ज करके लॉग इन करना होगा. अंत में छात्रों को व्यू रिजल्ट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे. Also Read - DHSE Kerala Plus Two Result 2020: केरल बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोर

SSC और HSC दोनों परीक्षाओं को पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है. एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद जो छात्र परीक्षा को पास कर जाएंगे, उन्हें ऑरिजिनल मार्क्सशीट जारी किया जाएगा. छात्रों को अपनी मार्क्सशीट अपने संबंधित स्कूल से एकत्र करना होगा. पिछले साल राज्य में पास प्रतिशत 85.88 दर्ज किया गया था, जिसमें कोंकण सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला जिला बन गया था. अगर हम स्ट्रीम वार तुलना करें, तो 92.60 प्रतिशत छात्रों ने साइंस से और 88.22 एवं 76.40 प्रतिशत कॉमर्स और आर्ट्स से उत्तीर्ण किया था. Also Read - CBSE Class 10th Results 2020: सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी, कुल 91.46% छात्र हुए पास