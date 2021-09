NABARD Admit Card 2021 Released: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (NABARD Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (NABARD Exam 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे NABARD की आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. एडमिट कार्ड (NABARD Admit Card 2021) डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर, 2021 है.Also Read - मछली पकड़ने वालों को मिलेगा 25 लाख रुपए का अनुदान, नाबार्ड ने बनाई योजना

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/nabrdrsjul21/clopea_aug21/login.php?appid=527 पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (NABARD Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. NABARD ग्रेड A परीक्षा 18 सितंबर, 2021 को आयोजित की जाएगी जबकि नाबार्ड ग्रेड बी परीक्षा 17 सितंबर, 2021 को आयोजित होने वाली है. परीक्षा में 1 अंक के 200 प्रश्न होंगे. प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी. साथ ही उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (NABARD Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.

NABARD Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

NABARD की आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध ‘करियर’ सेक्शन में जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Call Letter For Preliminary Examination For Assistant Manager Grade’ A’ – (RDBS/Rajbhasha) And Manager Grade’ B’ – (RDBS)- 2021” लिखा हो.

पंजीकरण संख्या या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करें.

NABARD Admit Card 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगा और इस डाउनलोड करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए एडमिट कार्ड की एक प्रिंट कॉपी ले लें.