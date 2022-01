NABARD Grade A and B Mains Result 2022: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्‍चर एंड रूरल डेवलपमेंट(NABARD) ने विज्ञापन संख्‍या 2/3/Grade B/2021-22 के लिये आयोजित मुख्‍य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. पर‍िणाम की घोषणा, नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर की गई है. नाबार्ड ग्रेड ए और बी मुख्‍य परीक्षा (NABARD Grade A and B Mains Exam) में उपस्‍थ‍ित उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्‍ट देख सकते हैं. मुख्‍य परीक्षा (NABARD Grade A and B Mains 2021-22 Exam) 16 और 17 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी.Also Read - NABARD Admit Card 2021 Released: जारी हुआ NABARD 2021 का एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

परीक्षा में क्‍वालिफाई होने वाले उम्‍मीदवारों को तीसरे या चौथे सप्‍ताह में इंटरव्‍यू के लिये आमंत्रित किया जाएगा. बता दें कि इस बार इंटरव्‍यू ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगा.रिजल्‍ट (NABARD Grade A and B Mains Result 2022) डाउनलोड करने के लिये उम्‍मीदवारों को ये स्‍टेप्‍स फॉलो करने होंगे.

NABARD Grade A and B Mains Result 2022: ऐसे चेक करें परिणाम

1. नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाएं.

2. अब आप ‘Careers’ टैब पर जाएं.

3. इसके बाद होमपेज पर दिये गए नोटिस Grade A (RDBS/Rajbhasha) And Grade B (RDBS) – 2021 – Interview Centre Choice पर क्‍ल‍िक करें.

4. पीडीएफ खुलेगी.

5. चेक करें और उसे भविष्‍य के लिये सुरक्षित रखें.

शॉर्टल‍िस्‍ट हुए उम्‍मीदवार, इंटरव्‍यू के लिये अपने पसंद का सेंटर चुन सकते हैं. सेंटर का चुनाव करने के लिये उम्‍मीदवारों के पास ईमेल भेज दी गई है. अभ्‍यर्थी अपनी च्‍वाइस idrecruitment@nabard.org पर मेल कर सकते हैं. च्‍वाइस ईमेल करने की आखिरी तारीख 8 जनवरी है. इसमें रोल नंबर, नाम, विभाग और सेंटर च्‍वाइस बताना होगा.