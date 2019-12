NID DAT prelims 2019 admit card: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रीलिम्स NID DAT परीक्षा 2019 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने NID डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन इस वेबसाइट पर admissions.nid.edu क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं.

NID DAT 2019 की प्रीलिम्स परीक्षा 29 दिसंबर 2019 को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड की एक कॉपी अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र में लाएं अन्यथा उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर http://admissions.nid.edu/NIDA2020/Login_AdmitCard.aspx क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण तिथियाँ

NID DAT 2020 प्रीलिम्स परीक्षा 29 दिसंबर 2019 को आयोजित की जाएगी.

BID ​और GDPD के लिए NID DAT 2020 के प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट 19 मार्च 2020 को जारी किए जाएंगे.

M.Des के लिए NID DAT 2020 प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट 18 फरवरी 2020 को जारी किए जाएंगे.

B.Des और GDPD के लिए मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 14 अप्रैल 2020 को जारी किए जाएंगे.

B.Des और GDPD के लिए NID DAT 2020 की मुख्य परीक्षा 29 अप्रैल से 3 मई 2020 तक आयोजित की जाएगी.

NID DAT 2020 के मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 28 मई 2020 को जारी किए जाएंगे.

M.Des के लिए NID DAT 2020 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट बाद में घोषणा की जाएगी.

ऐसे करें डाउनलोड एडमिट कार्ड

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2. मुखपृष्ठ पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Click here to download DAT Prelims Admit Card for B.Des./GDPD & M.Des’ लिखा हो.

3. एक नया पृष्ठ डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा.

4 अपने क्रेडेंशियल्स और Key दर्ज करके लॉग इन करें.

5. एडमिट कार्ड डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा.

6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.