NCR RRC Recruitment 2021: रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर बंपर भर्ती के लिए वैकेंसी आई है. इस वैकेंसी के जरिए कुल 1,664 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. ऐसे में अबतक जिन उम्मीदवारों (Indian Railways Jobs) ने आवेदन नहीं किया है वे अधिकारिक वेबसाइट ncr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि इस वैकेंसी के जरिए प्रयागराज जोन (RRC Prayagraj Recruitment 2021) में भर्तियां की जाएंगी. आवेदन की अंतिम तारीख 1 दिसंबर 2021 है. बता दें कि 2 नवंबर 2021 के दिन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी.Also Read - CBSE CTET Admit Card 2021: जल्द ही जारी होगा सीटेट परीक्षा का ए़डमिट कार्ड, जानें कैसे करें डाउनलोड

कैसे करें आवेदन

– आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइठ पर जाना होगा.

– यहां आफको होमपेज पर News & Recruitment के लिंक पर क्लिक करने के बाद North Central Railways के लिंक पर क्लिक करें.

– अगले चरण में Engagement of Act Apprentice under के विकल्प पर जाकर क्लिक करें.

– अब आपसे जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसे भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी कर लॉगइन करें.

– अब एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को भरकर सबमिट करें. Also Read - UPSC CDS II Answer keys 2021: जल्द ही जारी होगा परीक्षा का आंसर-की, ऐसे देखें अपना रिजल्ट

किन डिवीजनों में होगी भर्तिया

प्रयागराज डिवीजन- 703 पद

झांसी डिवीजन- 480 पद

वर्कशॉप झांसी- 185

आगरा (एजीसी) डिवीजन- 296 Also Read - HPSEB Recruitment 2021: 10वीं पास लोगों के लिए बिजली विभाग में आई सरकारी नौकरी, ऐसे करें आवेदन