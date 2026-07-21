Kargil Vijay Diwas: NDA, CDS, Agniveer या TES, किस एंट्री से बन सकते हैं Army Officer?

Indian Army Recruitment: भारत के कई युवाओं का सपना भारतीय सेना होता है लेकिन इसके लिए कई एग्जाम होते हैं, जैसे NDA, CDS, Agniveer या TES. इस स्टोरी में हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं.

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Indian Army Recruitment

Indian Army Recruitment: अगर आपका सपना भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का है, तो आपके लिए एंट्री के कई विकल्प मौजूद हैं. 12वीं के बाद NDA और TES, जबकि ग्रेजुएशन के बाद CDS के जरिए ऑफिसर बनने का मौका मिलता है. वहीं अग्निवीर भर्ती से सेना में जवान के तौर पर एंट्री होती है. ऐसे में युवाओं के लिए यह समझना जरूरी है कि कौन-सी एंट्री से सीधे Army Officer बनने का रास्ता खुलता है और किसके लिए क्या योग्यता चाहिए.

NDA: 12वीं के बाद ऑफिसर बनने का रास्ता

अगर आप 12वीं के बाद ही भारतीय सेना में ऑफिसर बनने की तैयारी करना चाहते हैं, तो NDA (National Defence Academy) सबसे प्रमुख रास्तों में से एक है. इसके लिए UPSC की ओर से NDA परीक्षा कराई जाती है. आर्मी विंग के लिए 12वीं पास या परीक्षा दे रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं. चयन लिखित परीक्षा, SSB इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के जरिए होता है. सफल उम्मीदवार NDA में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आगे की सैन्य ट्रेनिंग लेते हैं और कमीशन मिलने पर ऑफिसर बनते हैं. UPSC के 2026 कैलेंडर में NDA परीक्षा भी शामिल है.

TES: PCM छात्रों के लिए खास मौका

TES यानी Technical Entry Scheme उन युवाओं के लिए है जो 12वीं में Physics, Chemistry और Mathematics यानी PCM विषयों के साथ पढ़ाई करते हैं और टेक्निकल क्षेत्र में सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं. इस एंट्री में उम्मीदवारों को तकनीकी शिक्षा और सैन्य ट्रेनिंग का मौका मिलता है. TES के जरिए चयन होने पर उम्मीदवार को इंजीनियरिंग से जुड़ी ट्रेनिंग के साथ सैन्य जीवन की तैयारी कराई जाती है. यहां एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि TES की पात्रता, JEE Main स्कोर और कटऑफ जैसी शर्तें समय के साथ बदल सकती हैं. इसलिए आवेदन से पहले Join Indian Army की ताजा नोटिफिकेशन जरूर देखें.

CDS: ग्रेजुएशन के बाद बनें Army Officer

अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है या अंतिम वर्ष में हैं, तो CDS यानी Combined Defence Services आपके लिए बड़ा रास्ता हो सकता है. UPSC की CDS परीक्षा के जरिए भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) और Officers Training Academy (OTA) जैसी ट्रेनिंग अकादमियों में प्रवेश मिलता है. लिखित परीक्षा पास करने के बाद SSB इंटरव्यू और मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना होता है. IMA के जरिए चयन होने पर Permanent Commission का रास्ता मिलता है, जबकि OTA के जरिए Short Service Commission के तहत सेना में शामिल होने का मौका मिलता है. CDS परीक्षा UPSC साल में दो बार आयोजित करता है.

अग्निवीर से क्या सीधे Officer बन सकते हैं?

अग्निवीर Entry और Officer Entry को एक जैसा समझना सही नहीं है. अग्निवीर योजना के तहत सेना में सैनिक स्तर पर भर्ती होती है, जबकि NDA, TES और CDS ऑफिसर बनने के अलग रास्ते हैं. इसलिए अगर आपका लक्ष्य शुरुआत से ही Army Officer बनना है, तो आपको अपनी उम्र और पढ़ाई के हिसाब से NDA, TES या CDS जैसी एंट्री पर ध्यान देना चाहिए. अग्निवीर के जरिए सेना में शामिल होने के बाद भी आगे चलकर अलग-अलग नियमों और अवसरों के तहत करियर आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसे सीधे ऑफिसर बनने की एंट्री नहीं माना जाता.

आपके लिए कौन-सी Entry बेहतर है?

सीधे शब्दों में समझें तो 12वीं के बाद ऑफिसर बनना है तो NDA, PCM और टेक्निकल फील्ड में रुचि है तो TES, जबकि ग्रेजुएशन के बाद ऑफिसर बनना है तो CDS एक प्रमुख विकल्प है. वहीं अग्निवीर का रास्ता सैनिक के तौर पर सेना में प्रवेश के लिए है, न कि सीधे ऑफिसर बनने के लिए. हर एंट्री की उम्र, शैक्षणिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति, मेडिकल फिटनेस और अन्य शर्तें अलग हो सकती हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले UPSC और joinindianarmy.nic.inपर जारी ताजा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें. UPSC की वेबसाइट पर 2026 में NDA और CDS दोनों परीक्षाओं के नोटिफिकेशन उपलब्ध हैं.