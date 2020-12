NEET 2021 Exam Date: छात्रों को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET 2021) के तिथियों का बेसब्री से इंतजार है. JEE Main 2021 की तारीखों की घोषणा होने के बाद कई छात्रों ने NEET 2021 की परीक्षा तिथियों को जारी करने की स्पष्टता के लिए ट्विटर का सहारा लिया है. NEET 2021 की तारीखों के बारे में जनवरी के शुरु में या इस महीने के अंत तक NTA द्वारा घोषणा की जाने की संभावना है. हालांकि अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. Also Read - JEE Main Exam Update: JEE परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी! मिलेगा यह मौका...

हाल ही में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल (Ramesh Pokhriyal) ने JEE Main 2021 की परीक्षा डेट की घोषणा की थी. छात्रों द्वारा उनके वेबिनार में पहले उनके द्वारा सुझाव दिया गया था कि JEE Main 2021 का आयोजन चार बार किया जा रहा है. अब NEET 2021 की तारीखों में छात्रों की बढ़ती दिलचस्पी है कि NEET की परीक्षा भी एक से अधिक बार हो सकती है. शिक्षा मंत्री (Education Minister) को टैग करते हुए छात्रों ने ट्विटर पर उनसे जून तक के लिए NEET परीक्षा स्थगित करने की मांग की है. कुछ ने परीक्षा के लिए एक से अधिक बार आयोजित करने का अनुरोध किया है जबकि अन्य ऑनलाइन NEET परीक्षा आयेजित करने के बारे में कहा है. Also Read - CBSE Board Exam 2021 Date: शिक्षा मंत्री आज नहीं अब इस दिन करेंगे लाइव बातचीत, बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट पर हो सकती है चर्चा

Great to here that the JEE Mains will be conducted in four phases. Thank you so much for the help respected sir.

Another humble request is to announce the dates of NEET 2021 for the aspirants to be prepared before hand. Thank you. Also Read - CBSE Board Exam 2021 Date: शिक्षा मंत्री आज एक बार फिर करेंगे लाइव बातचीत, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हो सकती है ये घोषणाएं

— Tarun Kumar (@tarunkumarm5120) December 17, 2020