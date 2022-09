NEET 2022 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट यूजी (National Eligibility cum Entrance Test, NEET UG Result 2022) 2022 परीक्षा के रिजल्ट को 7 सितंबर को जारी किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने स्कोर को देख सकते हैं. बता दें कि अधिकारिक वेबसाइट पर एनटीए द्वारा फाइनल आंसर को भी जारी किया जाएगा. नीट 2022 का रिजल्ट स्कोरकॉर्ड के फॉर्म में जारी किया जाएगा जिसमें उम्मीदवार से संबंधित जानकारियां और विषयवार स्कोर होंगे.Also Read - NEET 2022 Result: कल जारी हो सकता है नीट परीक्षा का रिजल्ट? इससे पहले जान लें कटऑफ और पासिंग मार्क्स के बारे में

NEET 2022 Result: कुल मेडिकल की सीट

नीट यूजी परीक्षा का आयोजन का आयोजन MBBS, BDS, BSc Nursing, AYUSH कोर्सेस तथा डेंटल के कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित कराया जाता है. अधिकारिक जानकारी के मुताबिक MBBS के लिए 91,927 सीटें, बीडीएस के लिए 27,698, आयुष के लिए 52,720 और बीवीएससी के और एए के लिए 603 सीटें हैं.

NEET UG 2022: कटऑफ और टॉप मेडिकल कॉलेज (NIRF Ranking 2022 Medical Colleges)

1- All India Institute of Medical Sciences, नई दिल्ली- 53

2- Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research- 227

3- King George’s Medical University- 1623

4- Maulana Azad Medical College- 1179

5- Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences- 292013