NEET 2021 Exam: NEET 2021 परीक्षा की पंजीकरण प्रक्रिया को जल्द शुरू हो जाएगी. छात्रों को ये आश्वासन केंद्रीय शिक्षामंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने दिया है. शिक्षामंत्री ने NEET 2021 के आवेदन फॉर्म जारी करने के लिए किसी निश्चित तारीख का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन पंजीकरण की प्रकिया जल्द ही शुरू करने की बात के साथ ही उन्होंने NEET 2021 एग्जाम को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं.

यह अब तक हर NEET 2021 परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए एक कठिन सवाल बना हुआ था कि क्या सिलेबस बदल जाएगा, अब लेकिन शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ़ किया है कि NEET 2021 के पाठ्यक्रम में अब कोई बदलाव नहीं किया जायेगा. हालाँकि शिक्षा मंत्री ने NEET 2021 के परीक्षा के पैटर्न में JEE Main 2021 के परीक्षा के पैटर्न की तरह कुछ बड़े तथा महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत भी दिए है. अभ्यर्थी NEET परीक्षा के लिए JEE Main 2021 के परीक्षा के पैटर्न को आधार मान कर बदलाव के उम्मीद कर सकते है.

शिक्षामंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय तथा NTA के अधिकारियों ने NEET 2021 परीक्षा को दो सत्रों में आयोजित कराने के विषय में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक भी की थी, हालांकि उन्होंने उस बैठक के परिणाम को अभी सार्वजनिक नहीं किया. NEET 2021 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करायी जाने वाले परीक्षा है. इस परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को भारत के सभी निजी तथा सरकारी मेडिकल/डेंटल संस्थानों के प्रवेश दिया जाता है.

NEET 2021 भारत में MBBS या BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश की इच्छा रखने वाले हर उम्मीदवार के लिए अनिवार्य परीक्षा होगी. इस परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को Armed Forces Medical College (AFMC), All India Institutes of Medical Science (AIIMS) और Jawahar Lal Institute of Postgraduate Medical Education & Research (JIPMER) जैसे भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल तथा डेंटल संस्थानों के MBBS तथा BDS पाठ्यक्रमो में प्रवेश दिया जाएगा. क्या NEET 2021 के लिए पाठ्यक्रम बदला जाएगा?

इसके अनुसार अभ्यर्थी NEET 2021 के परीक्षा के पैटर्न में कुल प्रशनो में बढ़ोतरी से लेकर कुल अंको जैसे विषयों में बदलाव की उम्मीद कर सकते है. हालाँकि अभ्यर्थियों को बदलाव के विषय में पूर्णत: NEET 2021 के Information Bulletin के माध्यम से अवगत कराया जाएगा. अभ्यर्थी परीक्षा पैटर्न के अलावा NEET 2021 परीक्षा को दो सत्रों में आयोजित होने की उम्मीद भी कर सकते है, हालाँकि इस विषय पर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है.