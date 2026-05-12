Hindi Career Hindi

Neet Exam Cancelled Will Students Fill Form Again Nta Answers All Questions Neet Cancelled After Paper Leak Nta Reexam Form Faqs

NEET Exam Cancelled: क्या फिर भरना होगा फॉर्म? नीट रद्द होने के बाद NTA ने क्या बताया- यहां है सभी सवालों के जवाब

NEET Exam Cancelled: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई NEET UG की परीक्षा आयोजित की थी. एग्जमा में 22 लाख छात्र शामिल हुए थे.

NEET Exam Cancelled FAQ

NEET Exam Cancelled: नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी है. NTA की तरफ से घोषणा की गई है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नई तारीखों पर फिर से आयोजित की जाएगी. NTA ने यह फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी और केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर लिया है. पूरे मामले की जांच सीबीई करेगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कहा है कि वह CBI को हर तरह का सहयोग देगी और जांच के लिए जरूरी सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगी.

NEET UG की परीक्षा को लेकर उठ रहे हर सवाल का जवाब है यहां..

पेपर दोबारा कराया जाएगा, नई तारीख जल्द जारी होगी.

मामले की जांच अब CBI को सौंपी गई.

छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा.

पुराना आवेदन और परीक्षा केंद्र मान्य रहेगा.

सभी छात्रों की फीस वापस की जाएगी.

नया एडमिट कार्ड और एग्जाम शेड्यूल NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा.

छात्रों और अभिभावकों से सोशल मीडिया अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील.