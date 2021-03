NEET Exam Schedule for this year 2021: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal Nishank) ने इस साल मेडिकल कॉलेजों (Medical College) में प्रवेश के लिए होने वाली पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) का दो बार आयोजन करने की संभावना को खारिज कर दिया है. Also Read - NEET 2021: NTA ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET की तारीख का किया ऐलान, इस दिन Exam

उन्होंने लोकसभा (Loksabha) में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ''राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) के साथ विचार-विमर्श कर रही है. 2021 में एनटीए (NTA) द्वारा नीट (NEET) का आयोजन सिर्फ एक बार किया जाएगा.''

बहरहाल, निशंक ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की कि अगले साल यह परीक्षा दो बार होगी या नहीं. इस साल नीट की परीक्षा (NEET Exam 2021) एक अगस्त को होगी, हालांकि अभी आवेदन (NEET Exam Application 2021) की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है.

