NEET JEE Mains 2020: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि सरकार को सितंबर में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) स्थगित करने की मांग करने वाले छात्रों की बात सुननी चाहिए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोरोना वायरस महामारी के बीच परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी. राहुल गांधी एक ट्वीट करके कहा कि केंद्र सरकार को 'छात्रों की मन की बात' ('students ke mann ki baat') को सुनना चाहिए और इसका सार्थक हल निकालना चाहिए.

कोरोना महामारी के दौरान इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा – JEE Mains और NEET को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया था. राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, "आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं. NEET, JEE परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए." कई राजनेता ट्रेंडिंग हैशटैग #SATYAGRAH_AgainstExamsInCovid और #StudentsKeMannKiBaat के तहत बहस में शामिल हुए हैं.

आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। NEET, JEE परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए।

GOI must listen to the #StudentsKeMannKiBaat about NEET, JEE exams and arrive at an acceptable solution.

