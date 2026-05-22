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Neet Paper Was Not Leaked So Why Was Exam Cancelled What Nta Chief Tell Parliamentary Committee

NEET-UG पेपर लीक नहीं हुआ फिर क्यों कैंसिंल करना पड़ा एग्जाम? NTA चीफ ने संसदीय समिति को क्या-कुछ बताया

NEET UG paper leak Parliamentary committe hearing: कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय कमेटी के सामने NTA के डीजी अभिषेक सिंह और प्रदीप कुमार जोशी पेश हुए, जहां NTA के अधिकारियों ने माना कि संसदीय कमेटी को बताया कि NEET-UG परीक्षा को साख पर गंभीर असर पड़ने के चलते रद्द करना पड़ा है.

NEET UG पेपर लीक: संसदीय कमेटी के सामने NTA की पेशी, साख बचाने के लिए परीक्षा रद्द करने की बात कबूली

नीट पेपर लीक के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के डायरेक्टर जनरल डीजी अभिषेक सिंह और प्रदीप कुमार जोशी संसदीय कमेटी के सामने पेश हुए. अधिकारियों ने पेपर रद्द कारणों को बताते हुए कहा कि एग्जाम को NTA की साख बचाने के लिए कैंसिल किया गया था. संसदीय कमेटी के सामने इस घटना को नीट पेपर लीक कहा जाए या कोई दूसरा नाम दिया जाए, इसे लेकर भी काफी चर्चा हुई. संसदीय कमेटी ने राधाकृष्णन कमेटी के सिफारिशों के साथ आगे बढ़ने पर भी आपत्ति जताई. आइय़े जानते हैं कि इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ…

संसदीय कमेटी के सामने NTA अधिकारी

संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की स्थायी संसदीय समिति के सामने NTA के शीर्ष अधिकारी पेश हुए. अधिकारियों ने पहली बार खुलकर स्वीकार किया कि NEET-UG परीक्षा के दौरान हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि इसकी निष्पक्षता और साख पर बड़ा खतरा मंडराने लगा था. उन्होंने कमेटी को बताया कि छात्रों का भरोसा और परीक्षा की क्रेडिबिलिटी बचाए रखने के लिए ही आखिरकार परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया.

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विपक्ष ने की नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग

संसदीय कमेटी की बैठक में विपक्षी दल के सांसदों ने सरकार और NTA को जमकर घेरा. सदस्यों ने पूछा कि इतना बड़ा घोटाला होने तक हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं और इसे एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर क्यों न माना जाए? विपक्षी सांसदों ने मांग की कि NTA के शीर्ष अधिकारियों को इस भारी चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए. कमेटी ने NTA को इस पूरे मामले पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करने को कहा है.

‘पेपर लीक’ शब्द पर भिड़ गए सांसद

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में इस पर भी बहस हुआ कि इस घटना को क्या नाम दिया जाए. विपक्षी सांसद लगातार इसे पेपर लीक कहकर सरकार पर हमलावर थे, जबकि सत्तापक्ष (बीजेपी) के सांसदों ने इस शब्द पर आपत्ति जताई. बीजेपी सांसदों का कहना था कि आधिकारिक तौर पर यह कहना ज्यादा सही होगा कि ‘परीक्षा की शुचिता से समझौता हुआ है (compromised), न कि यह कि पेपर लीक हुआ है.

राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों

बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस पुराने बयान पर भी तीखी आपत्ति दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने संसदीय कमेटी की राय को दरकिनार करते हुए राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आगे बढ़ने की बात कही थी. विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री संसदीय पैनल को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, जबकि इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं, बल्कि ठोस सुधारों की जरूरत है जो राधाकृष्णन कमेटी के सुझावों को लागू करके ही संभव है.

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