NEET PG 2022: नीट पीजी एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म भरने वाले छात्र आज से अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं. एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म (NEET Aplication form 2022) में सुधार के लिए छात्रों एनबीई (NBE) की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाना होगा.

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्‍जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (National Board of Examinations in Medical Sciences), NBEMS ने आज से नीट पीजी 2022 एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म (NEET PG 2022 applications) में सुधार के लिए विंडो ओपन कर दी है. जिन उम्‍मीदवारों ने पीजी कोर्स के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट का एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म भरा है, वह NBEMS की आध‍िकार‍िक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं.

एप्‍ल‍िकेशन में सुधार की सुविधा 29 मार्च से 7 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगी. हालांकि अगर फोटो में सुधार करना है तो इसके लिए 26 अप्रैल को विंडो खुलेगी और 30 अप्रैल 2022 तक खुली रहेगी. उम्‍मीदवार नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स को फॉलो कर सकते हैं.

NEET PG 2022: ऐसे करें बदलाव

1. छात्र यदि अपने फॉर्म में कोई सुधार करना चाहते हैं या बदलाव करना चाहते हैं तो उन्‍हें NBE की वेबसाइट nbe.edu.in पर जाना होगा.

2. होमपेज पर दिये गए लिंक NEET PG 2022 पर क्‍ल‍िक करना होगा.

3. एक नया पेज खुलेगा. यहां आपको लॉगइन ड‍िटेल भरना होगा.

4. अब एड‍िट विंडो खोलें और वहां एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म में सुधार करें.

5. सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करें. उसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास रखें.

एडमिट कार्ड (NEET PG 2022 admit card) 16 मई 2022 को जारी होगा और परीक्षा (NEET PG 2022 Exam) का आयोजन 21 मई 2022 को होगा. परिणाम (NEET PG 2022 Results) की घोषणा 20 जून 2022 को होगी.