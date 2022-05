NEET PG 2022: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से 21 मई को होने वाली NEET PG परीक्षा को फिर से शेड्यूल कराने का अनुरोध किया. एनईईटी पीजी 2021 (NEET PG 2021) के लिए अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) काउंसलिंग में देरी पर प्रकाश डालते हुए, एसोसिएशन ने कहा कि एनईईटी पीजी 2022 परीक्षा तिथि (NEET PG 2022 exam date) और 2021 काउंसलिंग के बीच बहुत कम अंतर है और नीट पीजी परीक्षा की तैयारी के लिए यह पर्याप्‍त नहीं है. Also Read - NEET UG Exam 2022 एग्‍जाम की डेट आई, एनटीए ने nta.ac.in पर जारी किया नोटिफिकेशन, डिटेल में पढ़ें यहां

आईएमक ने लिखा है कि जिन मेडिकल छात्रों ने कोविड महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दी हैं, उनके लिए नीट पीजी परीक्षा में शामिल होना संभव नहीं है.

Letter to Honourable Health Minister Shri @mansukhmandviya Ji requesting rescheduling of the NEET Exam pic.twitter.com/Gmtb4i2Hv5

— Indian Medical Association (@IMAIndiaOrg) May 12, 2022