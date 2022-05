NEET 2022 : क्‍या राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, NEET PG 2022 स्थगित हो गई है? सोशल मीडिया पर एक सर्कुलर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि NEET PG 2022 परीक्षा को 9 जुलाई 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. क्या यह सच है? जी नहीं. NEET PG 2022 को स्थगित नहीं किया गया है, और यह 21 मई को अपने शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा. केंद्र सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने स्पष्ट किया है.

पीआईबी ब्यूरो की फैक्ट-चेकिंग शाखा, पीआईबी फैक्ट चेक ने शनिवार को उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर प्रसारित एक फर्जी नोटिस के खिलाफ चेतावनी दी, जिसमें दावा किया गया है कि पीजी मेडिकल एंट्रेंस एग्‍जाम को 9 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है.

पीआईबी ने ट्विटर पर कहा कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के नाम से जारी एक #FAKE नोटिस में दावा किया गया है कि NEET PG परीक्षा स्थगित कर दी गई है और अब 9 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा स्थगित नहीं की गई है. यह 21 मई 2022 को ही आयोजित होगी.

A #FAKE notice issued in the name of the National Board of Examinations claims that the NEET PG exam has been postponed & will now be conducted on 9th July 2022.#PIBFactCheck

▶️ The exam has not been postponed.

▶️ It will be conducted on 21 May 2022 only. pic.twitter.com/790mTsZypM

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 7, 2022