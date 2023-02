NEET-PG 2023 Exam Postponement: नीट पीजी परीक्षा को लेकर ये खबर वायरल, जानें क्या है पूरा सच

NEET PG परीक्षा की तारीखों में बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर एनबीई का एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है. जिसमें साफ-साफ लिखा है कि नीट पीजी 2023 की परीक्षा 21 मई 2023 को होगी. ये वायरल हो रही खबर पूरी तरह फेक हैं. क्योंकि ऐसी भी नोटिफिकेशन एनबीई की तरफ से जारी नहीं की है. कई खबरों में भी ये बात सामने आई है कि परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है. इस बात को साफ करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है कि ये वायरल हो रही खबर पूरी तरह फेक है.

बता दें कि परीक्षा की तारीख 5 मार्च तय की गई है. नीट पीजी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों और रेजिडेंट डॉक्टर इस परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग कर रहे थे. परीक्षा पोस्टपोन को लेकर पिछले कई दिनों से अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं.