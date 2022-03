NEET PG Counselling 2021: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट, नीट पीजी काउंसलिंग 2021 मॉप-अप राउंड का रिजल्‍ट 2021 (NEET PG Counselling 2021 Mop Up round result) कैंसल कर दिया गया है. नीट पीजी ऑल इंडिया कोटो के तहत आने वाली सीटों (NEET PG All India Quota, AIQ seats) पर मॉप-अप के जरिये होने वाले एडमिशन को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसल कर दिया है. मेडिकल काउंसिल कमिटी, एमसीसी (Medical Counselling Committee, MCC) जल्‍द ही इससे जुडा अपडेट mcc.nic.in पर जारी करेगा. Also Read - Lakhimpur-Kheri Case: रद्द हो सकती है आशीष मिश्रा की जमानत, सामने आई ये बड़ी वजह, जानिए क्या

दरअसल, यह पूरा मामला पीजी की 146 सीटों का है, जिस पर मॉप-अप काउंसलिंग राउंड के जर‍िये एडमिशन होने वाला थी और एमसीसी ने इसका परिणाम भी घोष‍ित (NEET PG Mop Up Counselling 2021 result) कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. Also Read - Lakhimpur Kheri Violence: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- आशीष मिश्रा की जमानत का किया था विरोध

इन सीटों पर दाखिले के लिए अब एक स्‍पेशल राउंड की नीट काउंसलिंग (special round of NEET counselling) होगी. इस राउंड में वे छात्र भी अप्‍लाई कर सकेंगे, जिन्‍होंने AIQ राउंड 2 में हिस्‍सा लिया था. यह राउंड सिर्फ 146 सीटों के लिए ही आयोजित किया जाएगा. Also Read - NEET PG 2022: नीट पीजी एप्‍लि‍केशन फॉर्म में सुधार के लिए विंडो खुली, जानें कैसे करें बदलाव

रिपोर्ट में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एमसीसी इस पर नये सिरे से नोटिफिकेशन जारी करेगा और नोटिफिकेशन जारी करने के 24 घंटे के भीतर ही उम्‍मीदवारों से आवेदन मांगे जा सकते हैं. हालांकि इस पर अब तक स्‍पष्‍ट नहीं है कि इन सीटों के लिए क्‍या काउंसलिंग का दूसरा राउंड (NEET PG Mop Up counselling) आयोजित होगा.