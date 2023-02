NEET PG Exam 2023 Update: नीट पीजी परीक्षा को टालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है. CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा नहीं टाली जाएगी. यानी तय तारीख पर नीट पीजी की परीक्षा होगी. परीक्षा 5 मार्च को तय की गई है. एडमिट कार्ड भी जारी किया चुका है. उम्मीदवारों ने नीट पीजी परीक्षा टालने को लेकर याचिका दायर की थी, याचिकाकर्ता ने कहा था कि उम्मीदवारों की इंटर्नशिप पूरी करने के लिए उम्मीदवारों के पास समय नहीं है.

#BREAKING Supreme Court dismisses petitions seeking to postpone NEET PG 2023 exam scheduled on March 5. Court refuses to entertain the petitions seeking postponement.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #NEETPG2023 — Live Law (@LiveLawIndia) February 27, 2023