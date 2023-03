NEET PG Result 2023: नीट पीजी के नतीजे nbe.edu.in पर घोषित, इस लिंक से करें डायरेक्ट चेक

NEET PG Result 2023: नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) ने नीट पीजी 2023 के नतीजे घोषित कर दिए हैं. एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in से ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया गया है. NEET PG की परीक्षा 5 मार्च को आयोजित की गई थी. 10 दिन के अंदर ही नतीजे घोषित कर दिए गए.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार, 14 मार्च, 2023 को ट्विटर पर नीट पीजी 2023 के परिणाम घोषित करने की घोषणा की थी. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नीट-पीजी 2023 का परिणाम आज घोषित किया गया है! परिणाम में उत्तीर्ण घोषित सभी विद्यार्थियों को बधाई.

