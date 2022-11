NEET PG के बजाय अगले साल से होगा NEXT Exam, मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन के लिए देनी होगी परीक्षा

अधिकारिक सूत्रों की मानें तो ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (Natioal Medical Council) ने सोमवार को आयोजित एक हाईलेवल बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को बताया कि वे दिसंबर 2023 से NEXT परीक्षा का आयोजन करना चाहते हैं.

NEET PG to NEXT Exam: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर (NEET PG Exam) परीक्षा अगले साल अप्रैल-मई तक आखिरी बार संचालित हो सकती है. क्योंकि अगले इसके आगामी वर्षों से पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में एडमिशन MBBS के लास्ट ईयर के छात्रों द्वारा दिए जाने वाले नेशनल एग्जिट टेस्ट (NEXT) के परिणामों पर आधारित होगा. अधिकारिक सूत्रों की मानें तो ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (Natioal Medical Council) ने सोमवार को आयोजित एक हाईलेवल बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को बताया कि वे दिसंबर 2023 से NEXT परीक्षा का आयोजन करना चाहते हैं.

एनएमसी ने बैठक में कहा कि अगर दिसंबर 2023 में नेक्स्ट परीक्षा आयोजितकी जाती है तो 2019-20 बैच के एमबीबीएस छात्रों को यह परीक्षा देनी होगी. इस परीक्षा में स्कोर्स का इस्तेमाल 2024-2025 बैच से पीजी मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन के लिए भी किया जाएगा.

खबरों के मुताबिक इस परीक्षा का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) द्वारा आयोजित किया जा सकता है. हालांकि अबतक इसपर किसी प्रकार की अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

अधिकारियों की मानें तो NEXT परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षार्थियों को उनके पाठ्यक्रमों, तौर तरीकों और परीक्षा की पद्धति जैसी जरूरी तैयारियों के लिए आवश्यक समय दोना होगा.