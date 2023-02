NEET PG 2023 Update: MBBS छात्रों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने नीट PG इंटर्नशिप की तारीख 11 अगस्त तक बढ़ाई

NEET PG 2023 Update: स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को नीट पीजी 2023 (NEET PG 2023) की आखिरी तारीख को रिशेड्यूल कर दिया है. सरकार का यह फैसला उन उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जो, देर से हुए इंटर्नशिप के कारण इसके पात्र नहीं थे. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर इसका ऐलान किया गया है.

More than 3000 BDS students across States/UTs were not eligible for NEET MDS 2023 exam due to delayed internship. To benefit them, MoHFW has decided to extend the last date of completion of internship for eligibility to 30th June 2023: Ministry of Health — ANI (@ANI) February 7, 2023