NEET Re-exam: नीट पेपर बनाने से एग्जाम हॉल में पहुंचाने तक... NTA फॉलो करेगी ये प्रोसीजर, जानें किस फेज में होगी वायुसेना की एंट्री?

NEET re-exam NTA preparation airforce: 21 जून को होने जा रहे NEET-UG री-एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए केंद्र सरकार व्होल-ऑफ-गवर्नमेंट अप्रोच अपना रही है. वहीं, मानसून और बाढ़ जैसी भौगोलिक चुनौतियों से निपटने और पेपर को समय पर सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए इस बार भारतीय सेना, वायुसेना (IAF) और डाक विभाग की मदद ली जाएगी.

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मिलिट्री से लेकर वायुसेना तक संभालेगी कमान, लीक-प्रूफ एग्जाम के लिए NTA का महाप्लान!

NEET UG re-exam 21 June NTA preparation: नीट-यूजी री-एग्जाम को पूरी तरह लीक-प्रूफ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार सेना से लेकर डाक विभाग तक को मैदान में उतारने का फैसला किया है. 21 जून को होने वाली इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास महज 38 दिन ही हैं. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

नीट री-एग्जाम को लेकर रक्षामंत्री के घर बैठक

21 जून को देश के 550 शहरों के 5,400 से ज्यादा सेंटर्स पर नीट-यूजी का री-एग्जाम होने जा रहा है. आमतौर पर इस परीक्षा की तैयारी में कम से कम 6 महीने लगते हैं, लेकिन इस बार एनटीए इसे सिर्फ 38 दिनों के बेहद कम समय में पूरी तैयार कर रहा है. वहीं, इस परीक्षा को फूलप्रूफ बनाने के लिए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के घर हाई-लेवल मीटिंग आयोजित की गई. इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एनटीए डीजी अभिषेक सिंह समेत सेना के आला अधिकारी और डाक विभाग के अफसर शामिल हुए.

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‘व्होल-ऑफ-गवर्नमेंट’ अप्रोच

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार सिर्फ एनटीए ही नहीं, बल्कि पूरा सरकारी तंत्र मिलकर परीक्षा को सफल बनाने के महामिशन में जुटा हुआ है. थलसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और डाक विभाग के संयुक्त सहयोग से सुरक्षा का एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है. मानसून के मौसम को देखते हुए सरकार इस बार एयरफोर्स (IAF) और थलसेना की लॉजिस्टिक्स मदद लेने पर विचार कर रही है. 21 जून तक देश में मानसून आ चुका होगा, जिससे संवेदनशील परीक्षा केंद्रों और दूरदराज के इलाकों तक समय से एग्जाम मटेरियल पहुंचाने के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

किस फेज में वायुसेना की एंट्री?

जून के महीने में देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय हो जाता है, जिससे असम और बिहार जैसे राज्यों में भारी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है. ऐसी कठिन परिस्थितियों में साधारण रास्तों से पेपर पहुंचाना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए वायुसेना का एयर सपोर्ट बेहद जरूरी माना जा रहा है.

लक्षद्वीप जैसे सेंटर की खास टेंशन

मानसून के दौरान लक्षद्वीप जैसे सुदूर द्वीपीय क्षेत्रों के लिए चलने वाली सामान्य नावें या फेरी सर्विस अक्सर सुरक्षा कारणों से बंद हो जाती हैं. ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में परीक्षा सामग्री को बिना किसी देरी के सुरक्षित पहुंचाने के लिए मिलिट्री चॉपर्स और विशेष जहाजों की सेवाएं ली जाएंगी.

पेपर तैयार करने से एग्जाम हॉल तक

परीक्षा पत्रों की गोपनीयता को हर स्तर पर सुरक्षित रखने के लिए डाक विभाग (Department of Posts) को एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया जाएगा. पेपर छपने से लेकर उन्हें ट्रेजरी और फिर एग्जाम हॉल तक पहुंचाने के दौरान हर पल बेहद कड़ी निगरानी और सुरक्षा कोडिंग रखी जाएगी.

राधाकृष्णन कमेटी की सीधी नजर

एनटीए की कार्यप्रणाली में बड़े सुधारों को लागू करने और इस पूरी री-एग्जाम प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए गठित हाई-पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बहुत मुस्तैद है. कमेटी के चेयरमैन के. राधाकृष्णन खुद हर तैयारी की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं ताकि छात्रों का भरोसा फिर से बहाल किया जा सके.