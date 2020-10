NEET Result 2020 Date: शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal) ने कहा है कि नए सत्र में और देरी को रोकने के लिए NEET का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा. NEET हायर कंपटीशन परीक्षाओं में से एक है, जो छात्रों को सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अवसर प्रदान करता है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में देरी की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद 13 सितंबर को COVID -19 महामारी के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा के बीच NEET परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित किया गया. Also Read - NEET Result 2020: NTA जल्द जारी करेगा NEET का फाइनल Answer Key, रिजल्ट अगले सप्ताह हो सकता है जारी, ये है चेक करने का Direct Link

COVID-19 महामारी के कारण NEET 2020 परीक्षा के लिए 15.97 लाख उम्मीदवारों में से 85-90 प्रतिशत उम्मीदवार उपस्थित हुए थे और COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के बाद परीक्षा देने से चूक गए उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बैठने का एक और अवसर मिलेगा, जिसके लिए तारीख बाद में घोषणा की जाएगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 26 सितंबर को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET 2020) की आंसर की जारी की थी. उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कोड-वार NEET 2020 प्रश्न पत्र डाउनलोड करने और इसे चुनौती दे सकते हैं. Also Read - NEET Result 2020: नीट का रिजल्ट इस दिन हो सकता है जारी, इस Direct Link के जरिए करें चेक

आंसर की जारी होने के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाने की उम्मीद है. NEET 2020 का रिजल्ट तिथि के नवीनतम अपडेट के अनुसार NTA अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रिजल्ट 12 अक्टूबर तक घोषित किया जाएगा. हालांकि NTA ने NEET-UG Results रिलीज की तारीख के बारे में अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है. इस वर्ष NEET 2020 Cut Off अधिक रहने की उम्मीद है क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या अधिक थी, छात्रों और कोचिंग सेंटरों को तैयारी के लिए अधिक समय मिला और परीक्षा तुलनात्मक रूप से आसान थी. इसके विपरीत NEET 2020 Cut Off में कुछ छूट हो सकती है क्योंकि महामारी के कारण उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की तैयारी करना मुश्किल था क्योंकि उन्हें पिछले वर्षों की तरह तैयार करने के लिए उचित वातावरण नहीं मिला था. Also Read - NEET OMR Answer Sheet Released: NTA ने जारी किया एनईईटी ओएमआर Answer Sheet, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

NEET 2020 का रिजल्ट, जेईई मेन्स 2020 (JEE Mains Result 2020) के रिजल्ट की तरह ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि NEET मेडिकल और डेंटल कॉलेज प्रवेश के लिए केवल एंट्रेंस एग्जाम है. कोरोना वायरस महामारी पहले से ही शैक्षणिक कैलेंडर पर विनाशकारी प्रभाव डाल रही है. रिजल्ट में देरी से काउंसलिंग, प्रवेश और अंत में सेमेस्टर शुरू होने में देरी होगी.