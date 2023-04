7 मई को क्या स्थगित हो जाएगी NEET UG 2023 की परीक्षा, स्टूडेंट्स कर रहे पोस्टपोन की मांग

NEET UG Exam 2023: शनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा मेडिकल परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) 7 मई को होने वाली है. ऐसे में जो स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होने वाले है वे परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं. NEET UG के उम्मीदवारों ने रविवार को PM मोदी से NEET UG 2023 परीक्षा को कम से कम एक महीने के लिए स्थगित करने की एक नई अपील की. स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिला और कहा कि इतने कम में 96 चैप्टर को संशोधित करना संभव नहीं है.

NEET UG 2023 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 अप्रैल, 2023 को बंद कर दिया गया है और परीक्षा 7 मई को 499 परीक्षा शहरों में आयोजित होने वाली है.एक छात्र ने ट्विटर पर पीएम मोदी से NEET UG 2023 को स्थगित करने का आग्रह किया. ट्वीट कर कहा कि सिलेबस में बहुत कुछ है और उनके पास तैयारी के लिए अधिक समय नहीं है. वहीं दूसरे छात्र ने लिखा, ‘यह हमारी जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट है, कृपया समझें, हमारी जिंदगी से मत खेलो, परीक्षा को कम से कम 1 या 2 महीने के लिए आगे बढ़ाओ.’