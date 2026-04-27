Hindi Career Hindi

Neet Ug 2026 Admit Card Download Process Neet Exam Center Instructions Explained

NEET UG 2026 का एडमिट कार्ड कर लिया डाउनलोड? एग्जाम देने जाने से पहले इन बातों की बांध लें गांठ, नहीं होना पड़ेगा पेरशान

NEET UG 2026 Admit Card download: NEET UG 2026 का एडमिट जारी हो चुका है. टिकट हॉल डाउनलोड करने में सर्वर पर यूजर इंगेजमेंट बढ़ने के चलते कई एस्पिरेंट अभी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं. डाउनलोड करने के अलावे समय से एग्जाम सेंटर तक पहुंचने तक कई ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

NEET UG एडमिट डाउनलोड होने में परेशानी,

NEET UG 2026 के कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है. एस्पिरेंट लगातार अपने एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड करने में भिड़े हैं. वहीं, कुछ स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं. बता दें कि साइट यूजर इंगेजमेंट लाखों की संख्या बढ़ने की वजह से हो सकता है. शाम तक इस सिचुएशन के नॉर्मल होने की संभावना है. वहीं, अगर सही डिटेल्स-इंटरनेट के बाद अगर आप अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप एनटीए को मेल कर सकते हैं.

NTA ने जारी किए एडमिट कार्ड

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर NEET UG 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल कुल 22.79 लाख पंजीकृत उम्मीदवारों में से 11 लाख से अधिक छात्र पहले ही अपना हॉल टिकट सफलतापूर्वक डाउनलोड कर चुके हैं.

NEET UG 2026 admit cards are now available for download.

Please log in using your application number and password to access your admit card.

Wishing you the very best for your examination.#NTA #NTAUpdate #NTAExams #NEETUG2026 #AdmitCard pic.twitter.com/iMpQ1jiKue — National Testing Agency (@NTA_Exams) April 26, 2026

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आ रही परेशानी?

यदि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने ब्राउजर की कैश और कुकीज क्लियर करके दोबारा से ट्राई करें या इंकोग्निटो मोड में डाउनलोड करने की कोशिश करें. अगर फिर भी, समस्या बनी रहती है, तो अपने एप्लिकेशन नंबर के साथ NTA हेल्पलाईन पर संपर्क करें या उन्हें ईमेल लिखें.

Dear Students, We understand how important your NEET UG 2026 Admit Card is and the stress involved in downloading it.

Many of you are facing temporary technical issues — this is common during high traffic. Quick tips that usually solve the problem: Clear your browser cache… — National Testing Agency (@NTA_Exams) April 27, 2026

एडमिट कार्ड पर लिखे इंस्ट्रक्शन को न करें इग्नोर

एडमिट कार्ड केवल एक प्रवेश पत्र नहीं है, बल्कि इसमें परीक्षा के नियमों की पूरी गाइडलाइन होती है. इसमें दिए गए ड्रेस कोड, वर्जित वस्तुओं की सूची और जरूरी आईडी प्रूफ से जुड़े निर्देशों को कम से कम दो बार ध्यान से पढ़ें. छोटी सी चूक भी एग्जाम सेंटर पर आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है.

Add India.com as a Preferred Source

एग्जाम सेंटर पर पहले पहुंचना है जरूरी

परीक्षा के दिन होने वाली किसी भी अप्रत्याशित देरी या ट्रैफिक से बचने के लिए सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचें. यदि संभव हो, तो परीक्षा से एक दिन पहले सेंटर की लोकेशन देख लें. लास्ट मिनट की भागदौड़ कई बार एस्पिरेंट के मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है.

मेंटल हेल्थ का रखें खास ख्याल

परीक्षा से ठीक पहले का हफ्ता नया सिलेबस कवर करने के लिए नहीं, बल्कि जो आता है उसे रिवाइज करने के लिए होता है. कई छात्र इस दौरान नए चैप्टर शुरू करने की गलती करते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है. अपनी नींद पूरी करें, पौष्टिक भोजन लें और खुद पर भरोसा रखें कि आपकी अब तक की मेहनत रंग लाएगी. साथ ही आखिरी अंतिम सात दिनों में, यदि स्कोर उम्मीद के मुताबिक न आए, तो बहुत अधिक मॉक टेस्ट देना भारी पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि एक या दो फुल-लेंथ पेपर रिदम बनाए रखने के लिए काफी हैं. अंकों के पीछे भागने के बजाय अपनी गलतियों का एनालिसिस करें और उन टॉपिक्स को रिवाइज करें जिनमें आप कमजोर महसूस कर रहे हैं.