NEET UG 2026 पर बड़ा अपडेट, अब कैंडिडेट्स को नहीं मिलेंगे ये ऑप्शन, NTA ने शेयर किया VIDEO

NEET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में एग्जाम सेंटर्स के चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में यहां...

NEET UG 2026 पर बड़ा अपडेट

NEET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार MBBS, BAMS, BHMS समेत अन्य मेडिकल अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे 8 मार्च 2026 रात 9 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. इस साल NEET UG परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित होने की संभावना है. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही NTA ने कुछ अहम नियमों में बदलाव भी किए हैं, जिनका असर सीधे उम्मीदवारों पर पड़ेगा. खासतौर पर एग्जाम सिटी चुनने के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसे जानना हर कैंडिडेट के लिए जरूरी है.

NEET UG क्या है?

NEET UG देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसके जरिए हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं. इस परीक्षा के माध्यम से MBBS, BDS, BAMS, BHMS और अन्य मेडिकल ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन मिलता है. NEET UG का आयोजन हर साल एक ही शिफ्ट में किया जाता है और इसमें 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होते हैं. परीक्षा का सिलेबस NTA की ओर से पहले ही जारी कर दिया जाता है, ताकि छात्र समय रहते तैयारी कर सकें. यही वजह है कि NEET UG को भारत की सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में गिना जाता है.

पहले कैसे चुन सकते थे एग्जाम सिटी?

अब तक NEET UG रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को एग्जाम सिटी चुनने के लिए चार शहरों का विकल्प मिलता था. आवेदन फॉर्म में एग्जाम सिटी वाले कॉलम में कई शहरों की लिस्ट दी जाती थी, जिसमें से उम्मीदवार अपनी पसंद के चार शहर चुन सकते थे. इसके बाद NTA उपलब्धता के आधार पर इनमें से किसी एक शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित करता था. कई बार उम्मीदवारों को उनके घर से काफी दूर एग्जाम सिटी मिल जाती थी, जिससे यात्रा और रहने की परेशानी बढ़ जाती थी.

NEET UG 2026 में एग्जाम सिटी नियम में बड़ा बदलाव

NEET UG 2026 से NTA ने एग्जाम सिटी चुनने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. नए नियम के तहत अब उम्मीदवार मनमर्जी से चार शहर नहीं चुन पाएंगे. रजिस्ट्रेशन के दौरान कैंडिडेट्स को अपना स्थाई (Permanent) और वर्तमान (Current) पता भरना होगा. इसके बाद सिस्टम अपने आप एड्रेस के आधार पर आसपास के शहरों की लिस्ट दिखाएगा. इस लिस्ट में से उम्मीदवार सिर्फ तीन शहरों को ही एग्जाम सिटी के तौर पर चुन सकेंगे. इसका मकसद यह है कि छात्रों को उनके घर के नजदीक ही परीक्षा केंद्र मिल सके.

आधार से होगा वेरिफिकेशन

NTA ने साफ किया है कि स्थाई और वर्तमान एड्रेस का क्रॉस वेरिफिकेशन आधार कार्ड से किया जाएगा. हालांकि, वर्तमान पते के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. एक बार जब उम्मीदवार एग्जाम सिटी चुन लेंगे, तो बाद में उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. NTA का कहना है कि इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों को दूर-दराज के शहरों में परीक्षा देने की मजबूरी नहीं होगी. कुल मिलाकर, NEET UG 2026 में किया गया यह बदलाव उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि परीक्षा का अनुभव पहले से ज्यादा आसान और तनावमुक्त हो सके.

