NEET UG 2026 का रिजल्ट हुआ जारी, 11.21 लाख छात्रों ने पास की परीक्षा

NEET UG 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है. 11.21 लाख छात्र सफल हुए हैं. अब मेडिकल काउंसलिंग जल्द शुरू होगी। पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने टॉप रैंक हासिल की.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 16, 2026, 10:40 PM IST
NEET UG 2026 का रिजल्ट हुआ जारी, 11.21 लाख छात्रों ने पास की परीक्षा
neet ug 2026 (Image: AI)

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. लंबे इंतजार के बाद लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया. अब मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की काउंसलिंग तय समय के अनुसार शुरू होगी. छात्र अपना स्कोरकार्ड neet.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. इस साल परीक्षा दोबारा कराई गई थी, इसलिए रिजल्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार था. रिजल्ट जारी होने के बाद अब एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और दूसरे मेडिकल कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप रैंक हासिल की है.

पेपर लीक के बाद दोबारा हुई थी परीक्षा

इस साल NEET UG 2026 परीक्षा पेपर लीक के कारण चर्चा में रही. इसके बाद NTA ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया. री-नीट परीक्षा में भारत और विदेश के करीब 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में बने 5,440 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई. दोबारा परीक्षा होने के बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया. परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई और अब समय पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इससे दाखिले की पूरी प्रक्रिया में ज्यादा देरी नहीं होगी.

और पढ़ें: NEET UG 2026 Re-Exam: NTA ने खोला OMR शीट का विंडो, गलती दिखी तो 15 जुलाई तक कर पाएंगे चैलेंज

11.21 लाख उम्मीदवार हुए सफल

NTA के अनुसार, इस बार 11.21 लाख उम्मीदवार मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए क्वालिफाई हुए हैं. सफल उम्मीदवार अब एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य मेडिकल कोर्स की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे. रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्रों के लिए अगला कदम कॉलेज और सीट का चयन होगा. काउंसलिंग के दौरान छात्रों को अपनी रैंक, पसंद और उपलब्ध सीटों के आधार पर कॉलेज मिलेगा. ऐसे में सभी उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है ताकि आगे की प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके.

छात्राओं का प्रदर्शन रहा बेहतर

इस साल भी छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया. NTA के आंकड़ों के मुताबिक, क्वालिफाई करने वाले छात्रों में 58 प्रतिशत से अधिक छात्राएं हैं. छात्राओं की सफलता दर 56.8 प्रतिशत रही, जबकि छात्रों की सफलता दर 55.1 प्रतिशत दर्ज की गई. यह लगातार दूसरा मौका है जब लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है. इससे साफ है कि मेडिकल शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. परीक्षा में उनकी सफलता का प्रतिशत भी पहले की तुलना में मजबूत हुआ है.

अब काउंसलिंग पर रहेगी नजर

रिजल्ट जारी होने के बाद अब सभी की नजर मेडिकल काउंसलिंग पर है. जल्द ही MCC और संबंधित राज्य काउंसलिंग एजेंसियां शेड्यूल जारी करेंगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें. सीट अलॉटमेंट, चॉइस फिलिंग, दस्तावेज सत्यापन और रिपोर्टिंग जैसी सभी प्रक्रियाएं तय कार्यक्रम के अनुसार होंगी. जिन छात्रों ने परीक्षा पास की है, उनके लिए अब मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने की दौड़ शुरू हो चुकी है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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