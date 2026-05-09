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NEET UG 2026 का रिजल्ट किस दिन- कहां जारी होगा? कितना जाएगा कट ऑफ, जानें सभी जरूरी बातें यहां

NEET UG 2026 result date expected: NTA ने नीट यूजी 2026 की प्रोवीजनल आंसर की, एग्जाम के महज 3 दिन बाद जारी किया है. पिछले सालों के ट्रेंड के लिहाज से साइकिल एक महीना पहले है. ऐसे में कयास ये भी लग रहे हैं कि नीट यूजी 2026 का रिजल्ट 20 मई और उसके आसपास जारी किया जा सकता है.

Published date india.com Published: May 9, 2026 4:31 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
NEET UG result latest update
नीट यूजी का रिजल्ट कब आएगा?

NTA NEET provisional answer key released: नीट यूजी 2026 की परीक्षा दे चुके लाखों परीक्षार्थियों के लिए राहत की खबर है. पिछले सालों की तुलना में NTA इस बार बहुत जल्दी रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में है. 3 मई को हुई परीक्षा के मात्र तीन दिन बाद यानि 6 मई को आंसर की जारी होना इस बात का संकेत है कि काउंसलिंग प्रक्रिया भी इस साल समय से पहले शुरू हो सकती है.

20 मई तक नीट यूजी रिजल्ट

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अभी सटीक तारीख का ऐलान नहीं किया है. PW की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिजल्ट 20 मई 2026 को या उससे पहले शाम 5 बजे तक घोषित किया जा सकता है. पिछले वर्षों में जहां रिजल्ट के लिए 30 से 45 दिनों का इंतजार करना पड़ता था, वहीं इस बार यह प्रक्रिया महज 17-18 दिनों में पूरी होती दिख रही है.

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प्रोविजनल आंसर की जारी

NTA ने 6 मई को ही प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपलोड कर दी है. छात्र अपने क्वेश्चन पेपर सीरीज के अनुसार उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. यदि किसी उत्तर पर संदेह है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर और तय शुल्क के साथ अपनी आपत्ति (Challenge) भी दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी होगा.

NTA कॉपी जांच

साल 2026 में कॉपी इवैल्यूएशन साइकल को काफी छोटा कर दिया गया है. स्ट्रीमलाइन्ड ऑब्जेक्शन प्रोसेस और त्वरित OMR इवैल्यूएशन सिस्टम के कारण NTA इस बार सबसे तेजी से रिजल्ट देने की ओर अग्रसर है. इस तेजी का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक सत्र को समय पर शुरू करना और काउंसलिंग के चरणों में होने वाली देरी को कम करना है.

एक्सपेक्टेड मार्क्स बनाम रैंक

इस साल की परीक्षा के कठिनता स्तर को देखते हुए 700-650 मार्क्स पाने वाले छात्र टॉप 70 रैंक के भीतर रह सकते हैं. 600 से 649 मार्क्स लाने वाले उम्मीदवारों की रैंक 71 से 1200 के बीच रहने का अनुमान है. वहीं, 550-600 मार्क्स पर रैंक 1300 से 11,000 के बीच रह सकती है, जो सरकारी कॉलेजों में सीट सुनिश्चित करने के लिहाज से अहम है.

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कितने मार्क्स पर कौन-से कॉलेज के चांसेज?

दाखिले की संभावनाओं की बात करें तो 650+ स्कोर करने वालों को AIIMS और देश के टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं. 600-650 के रेंज में आने वाले छात्रों को टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की उम्मीद है. यदि स्कोर 450-550 के बीच है, तो प्राइवेट MBBS/BDS या मिड-टियर सरकारी कॉलेजों के विकल्प खुले रहेंगे, जबकि 450 से कम स्कोर पर AYUSH और वेटरनरी कोर्सेज पर विचार किया जा सकता है.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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