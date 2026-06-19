NEET UG 2026: 21 जून को RE-NEET UG परीक्षा से पहले बड़ा अपडेट, पुराने एडमिट कार्ड पर NTA का अहम फैसला, अभी जान लें वरना होगी परेशानी

अगर आप 21 जून की री-NEET परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. NTA ने पुराने और नए एडमिट कार्ड को लेकर सभी भ्रम दूर कर दिए हैं.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 19, 2026, 11:52 AM IST
NEET 2026 को लेकर NTA ने दी बड़ी जानकारी (image- AI)
NEET 2026 को लेकर NTA ने दी बड़ी जानकारी (image- AI)
  • NTA ने स्पष्ट किया कि 3 मई वाला NEET UG एडमिट कार्ड 21 जून की परीक्षा में मान्य नहीं होगा.
  • 21 जून के लिए जारी नया एडमिट कार्ड ही परीक्षा केंद्र पर स्वीकार किया जाएगा.
  • जिन छात्रों ने नया एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिया है, उन्हें दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है.
  • कई उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र बदले गए हैं, इसलिए नया एडमिट कार्ड प्रिंट करके ही परीक्षा देने जाएं.

21 जून को होने वाली री-NEET UG 2026 परीक्षा से पहले NTA ने एडमिट कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. जानिए कौन-सा एडमिट कार्ड परीक्षा में मान्य होगा. 21 जून को आयोजित होने वाली री-नीट यूजी 2026 परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. इस परीक्षा को लेकर 19 जून को एनटीए की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है. इस बार होने वाले नीट एग्जाम को लेकर किसी तरह की कन्फ्यूजन न हो, इसके लिए एनटीए ने अहम जानकारी शेयर की है. NTA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी, “यह साफ किया जाता है कि जिन लोगों ने 21 जून की नीट यूजी परीक्षा के लिए अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं, उन्हें दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं है. एसएमएस/ईमेल/वॉट्सएप मैसेज मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए हैं, जिन्होंने अभी तक अपने नए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं.”

क्या 3 मई वाले एडमिट कार्ड मान्य होंगे ?

एनटीए ने कहा, “3 मई वाले एडमिट कार्ड मान्य नहीं होंगे क्योंकि कई छात्रों को उनके पसंदीदा शहरों में नए सेंटर अलॉट किए गए हैं. 21 जून का एडमिट कार्ड एक बार डाउनलोड और प्रिंट करना ही काफी है.”बता दें कि री-नीट यूजी 2026 21 जून को आयोजित किया जा रहा है. इससे पहले सरकार की ओर से सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं.

और पढ़ें: NEET UG री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, neet.nta.nic.in पर ऐसे करें डाउनलोड- जानें पूरा प्रोसेस

टेलीग्राम पर अस्थाई प्रतिबंध

केंद्र सरकार की ओर से टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध के मामले पर 18 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. याचिका में केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. अब शुक्रवार को टेलीग्राम की याचिका पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. न्यायाधीश तेजस कारिया की सिंगल जज बेंच ने गुरुवार को टेलीग्राम और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, फैसला शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा. यह रिट याचिका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की सिफारिशों के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत जारी निर्देशों के आधार पर लगाई गई पाबंदियों पर सवाल उठाती है. (इनपुट IANS से)

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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