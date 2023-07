NEP 2020: राष्ट्रीय शिक्षा समागम शुरू, PM मोदी ने जारी किया 12 भारतीय भाषाओं में Skill Book

NEP 2020 Third Anniversary: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीन साल पूरे हो चुके हैं. एनईपी की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा समागम का उद्घाटन किया. यह कार्यक्रम 29 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगा. इस कार्यक्रम को भारतीय मंडपम में आयोजित किया गया है. पीएम मोदी ने इस अवसर पर 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम पुस्तकों को जारी किया है. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत बजट की पहली किस्त जारी की.

इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान ने कहा कि पहला शिक्षा समागम पिछले साल वाराणसी में किया गया था. आजादी के बाद, जो बहुभाषीय शिक्षा की परिकल्पना की गई थी. वह पीएम मोदी के मार्गदर्शन में पूरी हो रही है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की ज्ञान धारा को आगे बढ़ाने का काम करेगा, इससे भारत के विकास को नई दिशा मिलेगी.