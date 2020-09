New Education Policy 2020: केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल (Ramesh Pokhriyal) ने मंगलवार को कहा कि NEP नौकरियों और एंटरप्रेन्योर को बनाने में मदद करेगा और देश की शिक्षा प्रणाली (Education System) को वैश्विक मानकों को पूरा करने में मदद करेगा. नई शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy 2020) छात्रों को लाभान्वित करेगी. उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से IIT गुवाहाटी के 22 वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा. Also Read - UGC Revised Academic Calendar Releases: फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए UGC ने जारी किया एकेडमिक कैलेंडर, यहां देखें Important Dates

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, "लगभग तीन दशकों से शिक्षा नीति (Education Policy) में कोई बदलाव नहीं हुआ. सभी ने इसका स्वागत किया है और नई नीति को समाज के सभी क्षेत्रों से भारी प्रतिक्रिया मिली है. अंतिम रूप देने से पहले हमने शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और अन्य वर्गों से परामर्श किया था." उन्होंने आगे कहा, NEP आने वाले वर्षों में "भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने में मदद करेगा."

पोखरियाल ने कहा, "जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम (Former President APJ Abdul Kalam) ने एक आईआईटी-गुवाहाटी दीक्षांत समारोह कार्यक्रम के दौरान कहा था कि शिक्षा को रोजगार और उद्यमी बनाना चाहिए, NEP का उद्देश्य यही है. यह हमारे समाज में नौकरियों और उद्यमियों को बनाने में मदद करेगा." केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित NEP 1986 में 34-वर्षीय पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेती है और इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है.

तीन या चार साल के स्नातक पाठ्यक्रमों के बीच एक विकल्प डिग्री पाठ्यक्रमों में कई प्रवेश और निकास के विकल्प, उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ना, जिसमें अब एक ही नियामक होगा, एम.फिल कार्यक्रमों को बंद करना और फीस का निर्धारण शामिल है. दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम के दौरान आईआईटी-गुवाहाटी (IIT Guwahati) के कुल 1,803 पीएचडी, स्नातकोत्तर और स्नातक छात्रों को उनकी डिग्री दी गई है. पोखरियाल (Ramesh Pokhriyal) ने कहा, “IIT- गुवाहाटी (IIT-Guwahati) ने COVID-19 के दौरान नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसने कई उत्पादों का आविष्कार किया है. यहां तक ​​कि परिसर का उपयोग COVID केयर सेंटर के रूप में किया जा रहा है, जो इस खतरनाक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक योगदान है.”

इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल (Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal) ने बोलते हुए कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार को अपना समर्थन देने के लिए संस्थान की सराहना की है. उन्होंने असम में बारहमासी बाढ़ और कटाव की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए आईआईटी-गुवाहाटी (IIT-Guwahati) के शोध कार्यों की सराहना की.