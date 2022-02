Medical College Fees: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) ने आज जारी अपने ताजा गाइडलाइंस में कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटों की फीस अब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों (Government Medical Colleges) के बराबर होगी. नई गाडलाइंस के मुताबिक, कोई भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन डोनेशन आदि किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेगा. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने अपने इस अभूतपूर्व फैसले को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की है.Also Read - PM मोदी तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों समेत CICTC के नए कैम्‍पस का कल VC के जरिए करेंगे उद्घाटन

