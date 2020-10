NHB Assistant Manager Admit Card 2020 Released: नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने असिस्टेंट मैनेजर (स्केल 1) भर्ती परीक्षा (NHB Assistant Manager Recruitment Exam 2020) के लिए एडमिट कार्ड (NHB Assistant Manager Admit Card 2020) अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. जिन उम्मीदवारों ने NHB असिस्टेंट मैनेजर भर्ती 2020 (NHB Assistant Manager Recruitment Exam 2020) के लिए आवेदन किए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट nhb.org.in से अपना एनएचबी एडमिट कार्ड (NHB Assistant Manager Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri 2020: NHB Assistant Manager Recruitment 2020: NHB में असिस्टेंट मैनेजर के पदों निकली वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई

एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर परीक्षा (NHB Assistant Manager Exam 2020) 18 अक्टूबर, 2020 (रविवार) को आयोजित की जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर क्लिक करके NHB Assistant Manager Admit Card 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने पंजीकरण नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड की दर्ज करनी होगी. उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट एक मान्य फोटो आईडी प्रूफ लाइन आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आदि के साथ लाना होगा.

NHB Assistant Manager Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

NHB की आधिकारिक वेबसाइट nhb.org.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Download e-Call Letter for the Recruitment of Assistant Managers (Scale I)’ लिखा हो.

अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें.

महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़ें.