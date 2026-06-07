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NHM-चंडीगढ़, C-DAC में सराकरी नौकरियां, 22 लाख तक सैलरी, जानिए कौन-कौन कर सकता है अप्लाई

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए एनएचएम-चंडीगढ़ और सी-डैक ने कई पदों पर भर्ती निकाली है, जहां चयनित अभ्यर्थियों को लाखों रुपये तक का सालाना पैकेज मिल सकता है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 7, 2026, 1:23 PM IST
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! photo- AI
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! photo- AI
  • सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए NHM-चंडीगढ़ और C-DAC ने कई पदों पर भर्ती निकाली है.
  • NHM में डॉक्टरों के विभिन्न पदों पर भर्ती होगी, जहां सैलरी ₹85,000 से ₹1.5 लाख प्रतिमाह तक मिलेगी.
  • C-DAC ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के 27 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं.
  • चयनित उम्मीदवारों को C-DAC में सालाना ₹3.68 लाख से ₹22.9 लाख तक का पैकेज मिल सकता है.

देश के लाखों युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. मेडिकल, इंजीनियर क्षेत्र से जुड़े जो लोग नौकरी की तलाश में जुटे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), चंडीगढ़ ने रेडियोलॉजिस्ट सहित 6 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करके योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं.

यहां पर किन पोस्ट के लिए हैं वैकेंसी

एनएचएम-चंडीगढ़ की ओर से जारी 6 रिक्तियों में रेडियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट (एनपी-एनसीडी) और माइक्रोबायोलॉजिस्ट का 1-1 और गायनेकोलॉजिस्ट के 2 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं.

और पढ़ें: SARKARI NAUKRI: ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी की 1000 वैकेंसी, सैलरी 85000 तक, आवेदन प्रक्रिया शुरू

85,000 से 1,50,000 रुपए के बीच प्रतिमाह सैलरी

इन पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पद अनुसार 85,000 से 1,50,000 रुपए के बीच प्रतिमाह होगी.

होनी  चाहिए ये डिग्रीयां

साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद के अनुसार एमबीबीएस डिग्री के साथ उक्त स्पेशलिटी में एमडी/डीएनबी/डीसीएच/डीजीओ/डिप्लोमा और स्टेट मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास प्रासंगिक क्षेत्र में तय वर्षों का अनुभव और अन्य निर्धारित पात्रता व कौशल का होना भी अनिवार्य है.

वॉक-इन इंटरव्यू

वॉक-इन इंटरव्यू 11 जून को सुबह 9.30 बजे से ‘मिशन डायरेक्टर का कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चौथी मंजिल, प्रशासनिक ब्लॉक, सरकारी मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल, सेक्टर-16, चंडीगढ़’ पते पर आयोजित किए जाएंगे. ऐसे में जो उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल होने वाले हैं, उन्हें केंद्र पर समय से पहुंचने के अलावा अपने साथ सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स की मूल और फोटोकॉपी को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है. आवेदकों की अधिकतम आयु 62 वर्ष तय की गई है. ध्यान दें कि इंटरव्यू के दिन ही उम्मीदवारों का पंजीकरण सुबह 9.30 बजे से 10.30 बजे के बीच ही किया जाएगा, जिसके बाद साक्षात्कार होगा. इसलिए केंद्र पर उम्मीदवारों का समय से पहुंचना अनिवार्य है.

सी-डैक के 27 पदों पर भर्ती

उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक), तिरुवनंतपुरम ने 27 पदों के लिए कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भर्ती के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. सी-डैक की ओर से जारी रिक्तियों में प्रोजेक्ट एसोसिएट (अनुभवी) के 14, प्रोजेक्ट इंजीनियर (फ्रेशर) के 2, प्रोजेक्ट मैनेजर के 4 और सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के 7 पद शामिल हैं. इस सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 जून तय की गई है. सी-डैक के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

होनी चाहिए ये डिग्री

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद अनुसार बीटेक या एमटेक या पीएचडी न्यूनतम 60 प्रतिशत या समकक्ष सीजीपीए के साथ होना चाहिए. इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास पोस्ट के अनुसार विशेषज्ञता और प्रासंगिक क्षेत्र में तय वर्षों का अनुभव का होना भी अनिवार्य है.

आवेदकों की अधिकतम आयु

आवेदकों की अधिकतम आयु 40 से 56 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

सीटीसी 3.68 से 22.9 लाख रुपए के बीच

योग्य अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक रिकॉर्ड और अन्य मापदंडों के आधार पर प्रारंभिक जांच, लिखित परीक्षा/इंटरव्यू, मेरिट सूची आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सीटीसी 3.68 से 22.9 लाख रुपए के बीच प्रतिवर्ष होगी. कैंडिडेट्स ध्यान दें कि उनको इंटरव्यू की तारीख, समय और केंद्र की सूचना केवल ईमेल के माध्यम से दी जाएगी. (इनपुट एजेंसी से)

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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