NHM Punjab Recruitment 2022: पंजाब नेशनल हेल्थ मिशन (NHM Punjab) में मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. इसके लिए वॉकइन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा. नेशनल हेल्थ मिशन की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 नवंबर 2022 तक अधिकारिक वेबसाइट nhm.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि इस भर्ती के जरिए कुल 634 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्तियां की जाएंगी. उम्मीदवार ध्यान दें कि 9 र 10 नवंबर की सुबह वॉकइन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा.

उम्मीदवार ध्यान दें कि वॉकइन इंटरव्यू वाले दिन जब उम्मीदवार वहां पहुंचे तो आप अपने साथ अपने ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ लाएं. वॉकइन इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट nhm.punjab.gov.in पर विजिट करते रहें. वॉकइन इंटरव्यू के लिए इस लिंक के जरिए करें रजिस्ट्रेशन- NHM Punjab Recruitment 2022 Registration.

NHM Punjab Recruitment 2022: पदों का विवरण

पीडियाट्रिक्स- 122

मेडिसिन- 103

गायनोकोलॉजी- 100

जनरल सर्जरी- 78

एनेसथिसिया- 75

रेडियोलॉजी- 31

स्किन एंड वीडी- 24

ईएनटी- 16

ऑप्थोमोलॉजी- 16

पैथोलॉजी- 12

फॉरेंसिक मेडिसिन- 12

ऑर्थो- 11

साइक्रेटी- 10

बीटीओ- 09

चेस्ट एंड टीबी- 06

माइक्रोबायोलॉजी- 05

कम्युनिटी मेडिसिन- 04

NHM Punjab Recruitment 2022: आयुसीमा

इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

NHM Punjab Recruitment 2022: योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए साथ ही स्पेशलिस्ट पद के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री होना चाहिए. यह डिग्री पंजाब मेडिकल काउंसिल या भारत में किसी अन्य विधिवत गठित मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्टर होना चाहिए. वहीं मैट्रिक स्तर तक पंजाबी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए.

NHM Punjab Recruitment 2022: कैसे करना है अप्लाई?

– अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट nhm.punjab.gov.in पर जाएं.

– इसके बाद होमपेज पर करियर सेक्शन में जाएं.

– यहां आपको WALK IN INTERVIEW FOR 634 POSTS OF MEDICAL OFFICERS (SPECIALIST) लिंक पर क्लिक करना होगा.

– इसके बाद एप्लीकेशन लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन करें.

– मांगी गई जानकारियों को भरकर सबमिट करें और फीस का भुगतान करें.

– आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकाल लीजिए.