NHM UP CHO Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश के मेडिकल विभाग में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के तहत 5 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली गई है. इन पदों पर आवेदन (UP NHM CHO Recruitment 2022) करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर विजिट करना होगा. बता दें कि आवेदन (NHM UP CHO Bharti 2022) करने की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2022 है.Also Read - Sarkari Naukri 2022: पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर आई बंपर भर्ती, 50 हजार से अधिक मिलेगा वेतन

NHM UP CHO Recruitment 2022 के लिए पदों का विवरण

कुल पद0 5,505

अनारक्षित- 2202

शेष आरक्षित वर्ग के लिए- 3303 पद Also Read - Sarkari Naukri 2022 LIVE Updates: अलग अलग विभागों में इन पदों पर आई भर्ती, जानें कैसे करना है आवेदन

NHM UP CHO Recruitment 2022 के लिए योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में बीएससी डिग्री या पोस्ट बेसिक बीएससी (नर्सिंग) में पास होने की या फिर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की डिग्री होनी चाहिए. Also Read - Rajasthan Police Constable Result 2022: किसी भी वक्त जारी हो सकता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट, यहां से करें डाउनलोड

NHM UP CHO Recruitment 2022 के लिए आयुसीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवा की आयु अधिकतम 35 साल होनी चाहिए.

NHM UP CHO Recruitment 2022 के लिए वेतनमान

इस पद चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,000 रुपये वेतन दिया जाएगा.