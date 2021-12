NHM UP Recruitment 2021-22: उत्‍तर प्रदेश नेशनल हेल्‍थ मिशन ने नोटिफिकेशन (NHM UP Recruitment 2021-22 notification) जारी कर लैब टेक्‍नीशियन, एसटीएस और विभिन्‍न पदों पर आवेदन मांगे हैं. नोटिफिकेशन के अनुसार नेशनल हेल्‍थ मिशन, यूपी ने 2900 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्‍छुक उम्‍मीदवार, पदों पर 7 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिये उम्‍मीदवारों को UP NHM की आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाना होगा.Also Read - Police Bharti: 1,718 पदों पर जल्‍द होगी भर्ती, यहां चेक करें डिटेल

इन पदों पर आवेदन की प्रक्र‍िया 18 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी. लैब टेक्‍नीशियन, सीनियर लैब टेक्‍नीशियन, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर(STS) और सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लैबरोटरी सुपरवाइजर (STLS) पदों पर रिक्‍त‍ियां जारी की गई हैं. आवेदन करने से पहले उम्‍मीदवार नोटिफिकेशन (NHM UP Recruitment 2021-22 notification) अच्‍छी तरह पढ लें और अपनी योग्‍यता के अनुसार ही आवेदन करें. Also Read - SSC CGL exam 2022: इस तारीख से शुरू होगा रजिस्‍ट्रेशन, अप्रैल में होगी परीक्षा, चेक करें शेड्यूल

NHM UP Recruitment 2021-22: महत्‍वपूर्ण तारीख

आवेदन प्रक्र‍िया कब शुरू होगी: 18 दिसंबर 2021

आवेदन की आखिरी तारीख : 7 जनवरी 2022

परीक्षा की तारीख: जारी नहीं Also Read - Bank of Baroda Recruitment 2021: बैंक ऑफ बडौदा में है नौकरी का मौका, कैसे होगा सेलेक्‍शन, जानें

उम्‍मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह अंतिम तारीख से पहले पदों के लिये रजिस्‍ट्रेशन करा लें. आखिरी डेट का इंतजार ना करें. आखिरी डेट के बाद आवेदन करने वाले उम्‍मीदवारों के एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म स्‍व‍ीकार नहीं किए जाएंगे.

NHM UP Recruitment 2021-22: पदों का विवरण

लैब टेक्‍नीशियन : 2080

LT IRL/C&DST: 5

LT+ CBNAAT LT: 171

सीनियर LT EQA: 48

लैब टेक्‍नीशियन (UCHC & UPHC): 181

सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर : 293

STLS: 202

बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिये उम्‍मीदवारों को किसी प्रकार का आवेदन शुल्‍क नहीं देना है. आवेदन करने के लिये उम्‍मीदवारों को पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा.

NHM UP Recruitment 2021-22: योग्‍यता

किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान से 12वीं पास या डिप्‍लोमा करने वाले उम्‍मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं. पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है.