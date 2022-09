NIOS 10th 12th Exam Datesheet 2022: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने अक्टूबर और नवंबर में होने वाली परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में जो भी स्टूडेंट्स शामिल होना चाहते हैं वे ऑफिशिल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. साथ ही इस खबर में डेटशीट का लिंक दिया गया है. स्टूडेंट्स लिंक क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं. जारी शेड्यूल (NIOS Exam time table) के मुताबिक, परीक्षाएं 12 अक्टूबर से शुरू हो रही है. ये परीक्षाएं 23 नंवबर तक चलेंगी. बता दें, ये डेटशीट थ्योरी पेपर के लिए जारी किया गया है.Also Read - झूठा निकला दिल्ली के सीएम का दावा, NIOS ने किया खुलासा-पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली ने नहीं, केंद्र सरकार ने शुरू किया था

प्रैक्टिकल पेपर की तारीखें पहले ही जारी कर दी गई थी. एनआईओएस कक्षा 10 और कक्षा 12 की प्रैक्टिकल परीक्षा सितंबर से शुरू होगी जो अक्टूबर में खत्म होगी. स्टूडेंट्स sdmis.nios.ac.in पर जाकर 10वीं, 12वीं परीक्षा की डेटशीट देख सकते हैं.

NIOS Exam Date 2022 Class 12 October-November for Theory Exams

October 12, 2022-Sanskrit, Early Childhood Care and Education

October 15, 2022- Employability Skills and Entrepreneurship, Environmental Science

October 17, 2022-Home Science

October 18, 2022-Hindi

October 19, 2022-Urdu

October 20, 2022-Psychology

October 21, 2022-Geography

October 28, 2022-Physics, History, Library and Information Science, Sanskrit Vyakaran

October 29, 2022-Bengali, Tamil, Odiya, Gujarati, Punjabi, Arabic, Persian, Malayalam

November 3, 2022-Economics

November 5, 2022-Chemistry, Political Science, Mass Communication, Military Studies, Sanskrit Sahitya

November 7, 2022-English

November 9, 2022-Painting (Theory)

November 10, 2022-Data Entry Operations

November 17, 2022-Mathematics

November 18, 2022-Business Studies

November 19, 2022-Computer Science, Physical Education and Yog, Sociology, Bharatiya Darshan, Tourism

November 21, 2022-Biology, Accountancy, Introduction to Law, Military History, Veda Adhyayan

November 22, 2022-House keeping, data entry operations, web development, CRM domestic voice

November 23, 2022-Food processing, preservation of fruits and vegetables, web designing and development, computer hardware assembly and manit, Yog Assistant

NIOS Class 10th Exam Datesheet 2022 Downlaod